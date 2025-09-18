Anzeige
La Liga

Real Madrid: Raul Asencio muss wegen Verbreitung von Sex-Video vor Gericht

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 17:58 Uhr
  • SID

Fußball-Profi Raul Asencio von Real Madrid muss sich mit drei ehemaligen Jugendspielern des spanischen Rekordmeisters wegen der Erstellung, beziehungsweise Verbreitung eines Sex-Videos mit einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. Das teilte die spanische Justiz am Donnerstag mit.

Ein Gericht in Las Palmas verkündete die Eröffnung eines Verfahrens gegen die vier Fußballer. In Kürze soll ein Verhandlungstermin festgelegt werden. Asencio hat bestätigt, dass er zu den Beschuldigten gehört, er beteuert jedoch seine Unschuld. Er habe das Video weder aufgenommen, noch sei er daran beteiligt gewesen.

Allerdings soll der 22-Jährige es verbreitet haben. Aus einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Dokument geht hervor, dass der Vorwurf "die Aufzeichnung oder nicht einvernehmliche Verbreitung von Videos sexueller Natur mit einer Minderjährigen und einer weiteren jungen Frau" betrifft. Es geht um einen Vorfall aus dem Jahr 2023 in einem Strandklub in Gran Canaria.

