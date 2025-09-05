Nach seinem sportlichen Stotterstart beim FC Barcelona steht Leihspieler Marcus Rashford wohl bereits unter Druck und spielt um seine Zukunft bei den Katalanen.

Der spanische Meister FC Barcelona hat sich erst in diesem Sommer Marcus Rashford von Manchester United ausgeliehen.

Da der 27-Jährige bislang sportlich aber nicht überzeugen konnte, gibt es nun wohl bereits Überlegungen bei den Katalanen, die Leihe vorzeitig abzubrechen.

Laut "El Nacional" sind die Barca-Verantwortlichen um Coach Hansi Flick unzufrieden mit den bisherigen Vorstellungen des Leihspielers, der in drei Einsätzen über insgesamt 94 Minuten ohne Torbeteiligung blieb.