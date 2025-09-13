Real Madrid zündet im Zoff mit den spanischen Schiedsrichtern neue Eskalationsstufe

Neue Eskalationsstufe im Zoff zwischen Real Madrid und den spanischen Schiedsrichtern. Die Königlichen reichen ein Dossier aller Referee-Leistungen bei der FIFA ein.

Am vierten Spieltag der spanischen Liga durfte sich Real Madrid im Duell gegen Real Sociedad San Sebastian über einen 2:1-Sieg freuen. Mit vier Siegen aus vier Spielen stehen die Königlichen damit an der Tabellenspitze von La Liga.

Allzu groß war die Freude bei dem Team von Trainer Xabi Alonso aber nicht. Im Gegenteil. Nach der Partie wurde beim TV-Sender des Klubs eine "Eilmeldung" verkündet.

Dort heißt es: "Real Madrid bereitet ein Dossier über die Schiedsrichterleistungen der ersten vier Spieltage der aktuellen La-Liga-Saison und der gesamten vergangenen Saison vor, um es an die FIFA zu schicken, damit diese Kenntnis davon nimmt, was in Spanien vor sich geht."

Der Verein zeigte sich empört über die Leistung der Unparteiischen im Spiel gegen Real Sociedad und entschied sich dazu, eine Maßnahme öffentlich zu machen, an der Verantwortliche des Klubs schon seit einiger Zeit gearbeitet haben.

"Es ist eine Schande, dass wir über diesen Skandal sprechen müssen und nicht über das großartige Spiel von Mbappe oder die 150 Spiele von Tchouameni", heißt es bei "Real Madrid TV" weiter: "Madrid wird diesen Bericht einreichen, damit die FIFA davon Kenntnis nimmt."