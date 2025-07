Rodrygo (Real Madrid)

Das wäre ein Hammer-Deal! Wie verschiedene englische Medien berichten will CR7 dafür sorgen, dass Real-Star Rodrygo bald an seiner Seite für Al-Nassr auflaufen wird. Der 24-Jährige Flügelflitzer ist mit seiner Rolle bei den "Königlichen" demnach nicht gänzlich zufrieden. Auch soll er in der Planung unter Neu-Trainer Xabi Alonso in Zukunft nicht die größte Rolle spielen. Nun das "unmoralische Angebot" aus der Wüste? Dort verlängerte Cristiano Ronaldo erst kürzlich seinen Vertrag. Er verdient dort 17 Millionen Euro - pro Monat versteht sich.