Carlo Ancelotti, der viele Jahre als Trainer bei Real Madrid und beim FC Bayern München tätig war, wird in Spanien wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Der Nationaltrainer Brasiliens muss auch eine hohe Geldstrafe zahlen.

Carlo Ancelotti wurde wegen Steuerbetrugs zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Wie die spanische Nachrichtenagentur "EFE" berichtet, muss der 66-Jährige außerdem eine Strafe in Höhe von 386.361,93 Euro zahlen.

Ins Gefängnis wird der Nationaltrainer Brasiliens aber wohl nicht müssen, da in Spanien Haftstrafen unter zwei Jahren in der Regel zur Bewährung ausgesetzt werden - solange der Verurteilte nicht vorbestraft ist.

Ancelotti wurden zunächst zwei Steuervergehen in seiner Zeit als Trainer von Real Madrid in den Jahren 2014 und 2015 vorgeworfen. Demnach soll Ancelotti keine Steuern auf Einnahmen aus Bildrechten gezahlt haben. Während er in einem Fall freigesprochen wurde, wurde er in dem anderen Fall nun verurteilt.

Ancelotti erklärte, nicht bewusst Steuern hinterzogen zu haben, er hätte sich auf seine Berater und auf Real Madrid verlassen. Die Steuerschuld hatte er bereits im April 2021 nachträglich bezahlt.

Ancelotti trainierte von 2016 bis 2017 den FC Bayern München und war in seiner langen Karriere von 2013 bis 2015 und von 2021 bis 2025 als Trainer von Real Madrid tätig. Seit Anfang des Jahres ist der Nationaltrainer von Brasilien.