Der AC Mailand ergreift im Kampf um den Scudetto den letzten Strohhalm. Die Rossoneri bezwingen Tabellenführer Inter mit 1:0 - müssen kurz vor Schluss aber mächtig durchschnaufen.

Der AC Mailand siegt im Mailand-Derby mit 1:0 gegen Inter Mailand und erhält damit die kleine Chance auf die Serie-A-Meisterschaft am Leben. Der ecuadorianische Linksverteidiger Pervis Estupinán (35.) traf mit seinem ersten Tor für die Gastgeber zum Sieg über den Tabellenführer.

Die Rossoneri verteidigten den Vorsprung geschickt, mussten in der Nachspielzeit aber nochmal so richtig zittern. Nach einem Kopfball von Denzel Dumfries bekam Samuel Ricci den Ball an den Arm.

Die kritische und schwer zu bewertende Szene wurde letztlich aber weder vom Schiedsrichter noch vom VAR als Elfmeter geahndet. Kurz darauf endete das Derby, allerdings nicht die Proteste von Inter, die vehement einen Elfmeter wollten.