- Anzeige -
- Anzeige -
Top News Fußball

AC Mailand bezwingt Inter im Stadt-Derby: Hand-Aufreger in der Nachspielzeit

Article Image Media
© AFP/SID/Stefano RELLANDINI

Der AC Mailand ergreift im Kampf um den Scudetto den letzten Strohhalm. Die Rossoneri bezwingen Tabellenführer Inter mit 1:0 - müssen kurz vor Schluss aber mächtig durchschnaufen.

Der AC Mailand siegt im Mailand-Derby mit 1:0 gegen Inter Mailand und erhält damit die kleine Chance auf die Serie-A-Meisterschaft am Leben. Der ecuadorianische Linksverteidiger Pervis Estupinán (35.) traf mit seinem ersten Tor für die Gastgeber zum Sieg über den Tabellenführer.

Die Rossoneri verteidigten den Vorsprung geschickt, mussten in der Nachspielzeit aber nochmal so richtig zittern. Nach einem Kopfball von Denzel Dumfries bekam Samuel Ricci den Ball an den Arm.

Die kritische und schwer zu bewertende Szene wurde letztlich aber weder vom Schiedsrichter noch vom VAR als Elfmeter geahndet. Kurz darauf endete das Derby, allerdings nicht die Proteste von Inter, die vehement einen Elfmeter wollten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Mailand-Derby: Füllkrug bleibt nach Einwechslung unauffällig

Während bei Inter Nationalverteidiger Yann Bisseck in der Startelf stand, musste Niclas Füllkrug zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Stürmer kam in der 73. Minute, konnte in einer zerfahrenen Schlussphase aber kaum Akzente setzen.

Folgerichtig hat der frühere Bremer und Dortmunder zwa sein erstes Mailänder Derby gewonnen, konnte aber keine Argumente für eine WM-Nominierung und einen Stammplatz bei Milan sammeln.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bei Füllkrug zuletzt moniert, dass dieser bei Milan "aktuell leider keine Quote und wenig Spielzeit" habe. Seit seiner Leihe von West Ham nach Mailand zum Jahreswechsel kam Füllkrug nur einmal bei zwölf Einsätzen von Beginn an zum Zug, bislang erzielte er ein Jokertor.

- Anzeige -
- Anzeige -

Milan hat sieben Zähler Rückstand auf Inter

Milan festigte mit nun 60 Punkten Platz zwei, liegt aber noch sieben Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter zurück. Ein beträchtlicher Rückstand, aber kein unaufholbarer. Hätte Inter gewonnen, hätte man angesichts von 13 Punkten Vorsprung von einer Vorentscheidung sprechen können.

So aber spürt Inter den heißen Atem des Erzrivalen. Milan ist wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen gegen Inter ungeschlagen, zuletzt gewannen die Rotschwarzen das Derby della Madonnina gegen die Schwarzblauen dreimal in Folge ohne Gegentor.

Alles zum Fußball
Garcia arbeitet seit Februar in der Ajax-Jugend
News

Grim geht, Garcia kommt: Ajax wechselt erneut den Trainer

  • 08.03.2026
  • 22:30 Uhr
Leroy Sané gegen die Slowakei
News

Leroy Sané zur WM? Julian Nagelsmann lässt aufhorchen

  • 08.03.2026
  • 21:54 Uhr
Die FIFA muss sich wohl mit dem Antrag beschäftigen
News

WM-Playoffs: Irak beantragt wohl Verlegung - Luftraum gesperrt

  • 08.03.2026
  • 21:35 Uhr
Werder Bremen siegt nach langer Überzahl in Berlin
News

Werder-Befreiungsschlag nach diskutablem Platzverweis

  • 08.03.2026
  • 19:44 Uhr
07.03.2026, Deutschland, Mainz, Fußball Bundesliga, Saison 2025 2026, 25. Spieltag, 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart, Jubel nach dem 1.2 Tor, Torschütze Deniz Undav (VfB) *** 07 03 2026, Germany, ...
News

DFB: Rapper fordert Undav-Stammplatz und stellt Rassismus-Frage

  • 08.03.2026
  • 18:56 Uhr
Duisburg siegt gegen Saarbrücken
News

3. Liga: Duisburg hält Kontakt zur Tabellenspitze

  • 08.03.2026
  • 18:32 Uhr
Rangers- und Celtic-Fans auf dem Spielfeld im Ibrox Park
News

Krawalle nach "Old Firm" überschatten Celtic-Sieg im Pokal

  • 08.03.2026
  • 18:24 Uhr
In der Kritik: Stadionsprecher Michael Trippel
News

"Inakzeptabel": DFB rüffelt Kölner Stadionsprecher

  • 08.03.2026
  • 17:48 Uhr
Enges Duell in Hamburg
News

Nächster Eintracht-Dämpfer am Millerntor

  • 08.03.2026
  • 17:46 Uhr
Daniel Bauer
News

Wolfsburg-Beben: Bauer raus - Klub-Ikone übernimmt

  • 08.03.2026
  • 17:14 Uhr