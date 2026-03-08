Top News Fußball
AC Mailand bezwingt Inter im Stadt-Derby: Hand-Aufreger in der Nachspielzeit
Der AC Mailand ergreift im Kampf um den Scudetto den letzten Strohhalm. Die Rossoneri bezwingen Tabellenführer Inter mit 1:0 - müssen kurz vor Schluss aber mächtig durchschnaufen.
Der AC Mailand siegt im Mailand-Derby mit 1:0 gegen Inter Mailand und erhält damit die kleine Chance auf die Serie-A-Meisterschaft am Leben. Der ecuadorianische Linksverteidiger Pervis Estupinán (35.) traf mit seinem ersten Tor für die Gastgeber zum Sieg über den Tabellenführer.
Die Rossoneri verteidigten den Vorsprung geschickt, mussten in der Nachspielzeit aber nochmal so richtig zittern. Nach einem Kopfball von Denzel Dumfries bekam Samuel Ricci den Ball an den Arm.
Die kritische und schwer zu bewertende Szene wurde letztlich aber weder vom Schiedsrichter noch vom VAR als Elfmeter geahndet. Kurz darauf endete das Derby, allerdings nicht die Proteste von Inter, die vehement einen Elfmeter wollten.
Mailand-Derby: Füllkrug bleibt nach Einwechslung unauffällig
Während bei Inter Nationalverteidiger Yann Bisseck in der Startelf stand, musste Niclas Füllkrug zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Stürmer kam in der 73. Minute, konnte in einer zerfahrenen Schlussphase aber kaum Akzente setzen.
Folgerichtig hat der frühere Bremer und Dortmunder zwa sein erstes Mailänder Derby gewonnen, konnte aber keine Argumente für eine WM-Nominierung und einen Stammplatz bei Milan sammeln.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bei Füllkrug zuletzt moniert, dass dieser bei Milan "aktuell leider keine Quote und wenig Spielzeit" habe. Seit seiner Leihe von West Ham nach Mailand zum Jahreswechsel kam Füllkrug nur einmal bei zwölf Einsätzen von Beginn an zum Zug, bislang erzielte er ein Jokertor.
Milan hat sieben Zähler Rückstand auf Inter
Milan festigte mit nun 60 Punkten Platz zwei, liegt aber noch sieben Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter zurück. Ein beträchtlicher Rückstand, aber kein unaufholbarer. Hätte Inter gewonnen, hätte man angesichts von 13 Punkten Vorsprung von einer Vorentscheidung sprechen können.
So aber spürt Inter den heißen Atem des Erzrivalen. Milan ist wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen gegen Inter ungeschlagen, zuletzt gewannen die Rotschwarzen das Derby della Madonnina gegen die Schwarzblauen dreimal in Folge ohne Gegentor.