Im Rahmen des äußerst unschön endenden Derbys gingen zwei Rote Karten an Milan und eine Rote Karte an Meister Inter.

Für deutlich mehr Brisanz als die drei Treffer sorgten jedoch die drei Platzverweise in der Nachspielzeit.

Im Duell mit der AC Mailand gewannen die Nerazzurri am Montagabend 2:1 (1:0).

Inter Mailand ist italienischer Meister. Die in dieser Saison herausragende Serie-A-Mannschaft bezwingt den Lokal-Rivalen AC Mailand. Das hitzige Derby nimmt jedoch eine äußerst unschöne Wendung und sorgt mit drei Platzverweisen für ein unrühmliches Ende.

Zunächst stand im skandalträchtigen Derby aber tatsächlich der sportliche Aspekt im Vordergrund. Im San Siro brachte Abwehrspieler Francesco Acerbi (18.) die mit zahlreichen Ex-Profis aus der Bundesliga gespickte Mannschaft früh nach einer Ecke per Kopf auf Kurs.

Inter mit Start-Ziel-Sieg zum Scudetto

Während sich der Rest der Liga um die Champions-League-Plätze streitet, treibt Inter Mailand schon seit Monaten ein einsames Treiben an der Spitze. Der Traditionsklub aus Norditalien baute mit dem Sieg gegen Milan den Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen auf 17 Punkte aus. Bei noch fünf ausstehenden Spielen ist dem Team von Trainer Simone Inzaghi der Titel nicht mehr zu nehmen.

Der 20. Titel hat zudem eine besondere Bedeutung für die Fans. In Italien gibt es für jeden zehnten Meistertitel einen Stern über dem Wappen, bislang hatten Inter und Milan gleichauf bei 19 nationalen Meisterschaften gelegen. Das Rennen gegen den Rivalen um den zweiten Stern entschieden die Nerazzurri nun für sich.

Zuletzt hatte Inter den Titel in der Serie A in der Saison 2020/21 gewonnen. In dieser Spielzeit dominierten die Mailänder die Liga nach Belieben: Inzaghis Team verlor bislang nur eine Partie Ende September gegen Sassuolo Calcio (1:2), erzielte die meisten Tore (79) und kassierte die wenigsten Gegentreffer (17).