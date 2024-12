Edoardo Bove hat das Krankenhaus wieder verlassen. Nach seinem Zusammenbruch während eines Spiels seines Klubs AC Florenz ist jetzt jedoch seine Karriere in Gefahr.

Gut zwei Wochen nach seinem Zusammenbruch ist der italienische Fußballprofi Edoardo Bove wieder aus dem Careggi-Krankenhaus in Florenz entlassen worden.

Dem 22 Jährigen von Erstligist AC Florenz war am vergangenen Dienstag provisorisch ein Defibrillator eingesetzt worden, nachdem der Teamkollege von Nationalspieler Robin Gosens am 1. Dezember im Punktspiel gegen Inter Mailand auf dem Spielfeld aufgrund eines Herzstillstands kollabiert war.

Sein Verein hatte das Ende von Boves Behandlung in der Klinik bereits unter der Woche in Aussicht gestellt. Demnach werde der Profi zunächst noch den "postoperativen Weg fortsetzen" müssen. Laut jüngsten Medienberichten plante Bove für Samstagnachmittag einen Besuch seiner Mannschaft beim Training.

Unabhängig von der positiven Entwicklung seiner Gesundheit in den vergangenen Tagen steht hinter seiner sportlichen Zukunft bis auf Weiteres noch ein Fragezeichen. Erst in einigen Monaten soll die Entscheidung fallen, ob der Defibrillator wieder entfernt werden kann.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler, der von Mats Hummels' Klub AS Rom an die Fiorentina ausgeliehen ist, soll an einer Entzündung des Herzmuskelgewebes leiden.