Mats Hummels verpasst Ranieri-Debüt bei AS Rom erkrankt

Mats Hummels erleidet bei der AS Rom den nächsten Rückschlag. Und das ausgerechnet vor dem Debüt des neuen Trainers.

Für Ex-Weltmeister Mats Hummels hält die Pechsträhne bei seinem neuen Klub AS Rom auch unter Trainer Claudio Ranieri an.

Hummels verpasst wegen einer fiebrigen Erkältung das Debüt des neuen Trainers am Sonntag bei Tabellenführer SSC Neapel (ab 18 Uhr im Liveticker). Das berichtet die Zeitung "Corriere dello Sport".

Hummels ist demnach nach einem Wochenende in Deutschland noch nicht nach Rom zurückgekehrt. Der Spieler wäre ohnehin nicht zum Einsatz gekommen, da er "nicht in Topform" sei, berichtet das Blatt.

BVB- oder Bayern-Rückkehr? Das sind die Wechsel-Optionen von Mats Hummels

Hummels, Weltmeister von 2014 sowie einstiger Abwehrchef von Bayern München und Borussia Dortmund, steht seit September in der italienischen Hauptstadt unter Vertrag. Bislang kam er in Rom aber in nur einem Ligaspiel zum Einsatz - und erzielte als Einwechselspieler dann auch noch ein Eigentor.

Begonnen hatte die Roma die Saison noch mit dem italienischen Coach Daniele De Rossi, der im Januar den portugiesischen Star-Trainer Jose Mourinho abgelöst hatte.

Im September wurde De Rossi vom erfolglosen kroatischen Trainer Ivan Juric ersetzt, der vor zehn Tagen gefeuert wurde. Der gebürtige Römer Ranieri hatte bei der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung vergangene Woche zu verstehen gegeben, dass er Hummels einsetzen wolle.