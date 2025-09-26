Kapitän Atakan Karazor ist beim VfB Stuttgart momentan nur noch Ersatzmann. Max Kruse glaubt, dass dies für Unruhe sorgen könnte.

Atakan Karazor ist eigentlich Führungsfigur, Kapitän und Stammspieler des VfB Stuttgart. Doch der Mittelfeldspieler saß in den vergangenen zwei Spielen zunächst nur auf der Bank.

In der Bundesliga wurde der 28-Jährige vergangene Woche Freitag im Spiel gegen den FC St. Pauli erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Nun kam er auch am gestrigen Donnerstag gegen Celta Vigo erst 20 Minuten vor Abpfiff ins Spiel.