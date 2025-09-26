Europa League
VfB Stuttgart - Unruhe wegen Atakan Karazor? Max Kruse glaubt: "Der brodelt"
- Veröffentlicht: 26.09.2025
- 08:08 Uhr
- Oliver Jensen
Kapitän Atakan Karazor ist beim VfB Stuttgart momentan nur noch Ersatzmann. Max Kruse glaubt, dass dies für Unruhe sorgen könnte.
Atakan Karazor ist eigentlich Führungsfigur, Kapitän und Stammspieler des VfB Stuttgart. Doch der Mittelfeldspieler saß in den vergangenen zwei Spielen zunächst nur auf der Bank.
In der Bundesliga wurde der 28-Jährige vergangene Woche Freitag im Spiel gegen den FC St. Pauli erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Nun kam er auch am gestrigen Donnerstag gegen Celta Vigo erst 20 Minuten vor Abpfiff ins Spiel.
Das Wichtigste in Kürze
Der ehemalige Fußballprofi und heutige TV-Experte Max Kruse vermutet Zündstoff.
"Der brodelt. Ich als Kapitän würde das nicht so gut aufnehmen", sagte Kruse, verteidigte die Entscheidung von Hoeneß zugunsten von Chema Andres allerdings: "Meiner Meinung nach spielt er auch zu Recht."
Sebastian Hoeneß erklärt Entscheidung für Chema
Trainer Sebastian Hoeneß erklärte die Entscheidung folgendermaßen: "Wir haben einen anderen, der im Moment die Nase vorn hat. Er hat ein gutes Spiel gemacht gegen St. Pauli und ist in einer guten körperlichen Verfassung. Er ist in der Lage, englische Wochen zu spielen. Deswegen ist es eine Entscheidung für Chema und nicht gegen Atakan."