Anzeige
Fußball

Fenerbahce: Jose Mourinho nach verpasster Champions-League-Qualifikation gefeuert

Die erneut verpasste Teilnahme an der Champions League hat Startrainer José Mourinho den Job bei Fenerbahce Istanbul gekostet.

Der türkische Vizemeister Fenerbahce Istanbul verkündete am Freitag die Entlassung des 62 Jahre alten Portugiesen. "The Special One" arbeitete seit Juni 2024 am Bosporus.

Fenerbahce hatte am Mittwoch nach dem torlosen Hinspiel das Play-off-Rückspiel bei Benfica Lissabon 0:1 (0:1) verloren und spielt wie in der Vorsaison in der Europa League.

Mourinho und Fenerbahce scheiterten damit wie im vergangenen Jahr in der Qualifikation. Damals waren die Türken gegen OSC Lille ausgeschieden.

Anzeige
Anzeige
News und Videos zum Fußball
Hayley Raso spielte zuletzt in England
News

Frankfurt holt Australierin Raso

  • 29.08.2025
  • 10:50 Uhr
Nimmt den nächster Anlauf: U21-Trainer Antonio Di Salvo
News

U21: Di Salvo nominiert fünf Vizeeuropameister - Wanner fehlt

  • 29.08.2025
  • 10:49 Uhr
Bernd Neuendorf und Nia Künzer
News

Frauen-EM 2029: DFB hat "nur" noch drei Konkurrenten

  • 29.08.2025
  • 10:48 Uhr
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
News

Woltemade-Wechsel lässt Bayern kalt: "Sind sehr attraktiv"

  • 29.08.2025
  • 10:46 Uhr
Nick Woltemade sitzt in Braunschweig auf der Bank
News

Kommentar: FC Bayern ist der Verlierer beim Woltemade-Poker

  • 29.08.2025
  • 10:41 Uhr
Di Salvo
News

Zehn Neulinge! Das ist der neue U21-Kader

  • 29.08.2025
  • 10:41 Uhr
Jetzt Hamburger: Luka Vuskovic
News

Deal perfekt: HSV holt "kleinen" Vuskovic

  • 29.08.2025
  • 10:27 Uhr
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

Woltemade-Wechsel: FCB stichelt gegen Newcastle

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby heute live im TV, Stream und Ticker

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
Nick Woltemade
News

Woltemade vor Wechsel nach England: VfB bestätigt Verhandlungen

  • 29.08.2025
  • 10:09 Uhr