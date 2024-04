Anzeige

Der Zoff zwischen Fenerbahce Istanbul und dem türkischen Fußballverband spitzt sich weiter zu. Fener will den Supercup am Sonntagabend zu einer Farce machen.

Im Streit zwischen Fenerbahce Istanbul und dem türkischen Fußballverband TFF folgt am Sonntagabend aller Voraussicht nach die nächste Eskalationsstufe. Im Supercup gegen den Erzrivalen Galatasaray Istanbul in Sanliurfa will Fener nur die U19 aufs Feld schicken. Das bestätigte Vizepräsident Erol Bilecik.

Doch nicht nur das: Bilecik kündigte an, dass der Klub für einen vorzeitigen Spielabbruch sorgen könnte. "Unsere erste Mannschaft wird nicht nach Sanliurfa fahren und das Spiel wird nicht 90 Minuten lang dauern", sagte er. Die U19-Spieler würden die Partie als "große Chance" sehen, die Fenerbahce-Fans sollten aber "keine Reise planen".

Damit will der Klub seinen Protest über die Ansetzung des Spiels zum Ausdruck bringen. Ursprünglich sollte die Süper Kupa bereits Ende Dezember in Saudi-Arabien stattfinden, musste wegen organisatorischer Probleme aber verlegt werden. Die TFF bestimmte den 7. April als neuen Termin, allerdings bestreitet Fenerbahce nur vier Tage später das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa Conference League gegen Olympiakos Piräus.

Ein Antrag auf erneute Verlegung des Spiels wurde von der TFF abgeschmettert, auch dem Wunsch von Fener auf Einsetzung eines internationalen Schiedsrichters gab der Verband nicht statt.

Die Posse reiht sich ein in einen immer weiter eskalierenden Streit zwischen Verband und Fenerbahce. Nach schweren Ausschreitungen beim Spiel gegen Trabzonspor kritisierte der 19-malige türkische Meister die seiner Meinung nach zu milden Strafen gegen den Gegner. Nach dem 2:3 hatten einige Trabzon-Fans den Platz gestürmt und Fener-Profis mit Gegenständen attackiert.