Im DFL Supercup 2024 trifft der amtierende Bundesliga-Meister Bayer 04 Leverkusen auf Vizemeister VfB Stuttgart. Das Duell um den ersten Titel der kommenden Spielzeit 2024/25 live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für Meister Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an - im Supercup. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 17. August, um 20:30 Uhr in der BayArena.

Warum der VfB als Vizemeister? Die Schwaben spielen im Supercup, weil Bayer das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal geholt hat. Im Supercup treten traditionell Meister und Pokalsieger gegeneinander an.

Für beide Mannschaften geht es damit um den ersten Titel der neuen Saison. Für viele andere Klubs steht am gleichen Wochenende die 1. Runde des DFB-Pokals an.

Weil der Supercup aber auf das Pokal-Wochenende fällt, tragen der VfB (bei Preußen Münster) und Bayer (bei Carl-Zeiss Jena) ihre Erstrundenpartien erst am 27. bzw. 28. August aus.