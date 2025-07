Für beide Mannschaften geht es damit um den ersten Titel der neuen Saison. Für viele andere Klubs steht am gleichen Wochenende die 1. Runde des DFB-Pokals an.

Für Meister Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an - im Supercup . Anpfiff der Partie ist am Samstag, 17. August, um 20:30 Uhr in der BayArena.

Leverkusen und Stuttgart trennen sich 2:2 nach 90. Minuten - es geht direkt ins Elfmeterschießen. Das sieht das Regelwerk der DFL so vor und ist die gleiche Regelung wie im UEFA Supercup. Vermutlich sollen so die Spieler vor Ligabeginn geschützt und dem Zuschauer mehr Dramatik geboten werden.

+++ Update, 17. August, 21:30 Uhr: Leverkusen und Stuttgart zur Halbzeit im Supercup 1:1 +++

Bayer und Stuttgart gehen mit 1:1 in die Pause. In einem hochklassigen Supercup-Finale zeigen beide Mannschaften, dass sie an ihre starken Saisons anknüpfen und den ersten Titel der Spielzeit einfahren wollen. Leverkusen erwischte durch Boniface den besseren Start, aber Stuttgart antwortete prompt durch Millot. Danach war die Partie lange offen, ehe die Gäste das Spiel mehr und mehr an sich rissen. Terriers rote Karte spielte ihnen in die Karte, dazu kam zweimal Aluminium-Pech. Doch der Spielstand ist weiter ausgeglichen und noch ist alles drin!