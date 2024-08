Anzeige

Bei seinem Pflichtspieldebüt im Supercup gegen den VfB Stuttgart handelte sich Leverkusen-Neuzugang Martin Terrier einen Platzverweis ein. Ist diese Sperre wettbewerbsübergreifend? Droht Terrier auch in der Bundesliga zu fehlen?

In seinem ersten Spiel für Bayer Leverkusen im Supercup gegen den VfB Stuttgart (live in SAT.1 und auf ran.de) handelte sich Martin Terrier nach einem Foul an Ermedin Demirovic einen Platzverweis ein.

Dass der Franzose mit der Roten Karte für den Rest der Partie nicht mitwirken kann, ist jedem Fußballfan bekannt.

Aber kommt es zu einer Sperre in anderen Wettbewerben? Muss Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (am Freitag ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) auf Terrier verzichten?

ran klärt auf.