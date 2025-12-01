- Anzeige -
Türkischer Supercup

Galatasaray vs. Fenerbahce heute live: Läuft das Istanbul-Derby im TV und Stream?

  • Aktualisiert: 10.01.2026
  • 13:53 Uhr
  • ran.de

Im Finale des türkischen Supercups trifft Galatasaray Istanbul als Heimteam auf Stadtrivale Fenerbahce. So könnt ihr die Partie im TV, Livestream oder Ticker verfolgen.

Das Finale des türkischen Supercups hält ein echtes Highlight bereit. Im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul kommt es zum Duell zwischen Galatasaray und Fenerbahce.

In der Süper Lig trennen beide Teams aktuell nur drei Punkte. Galatasaray geht als Tabellenführer in das Finale des türkischen Supercups.

Im Halbfinale setzte sich Gala 4:1 gegen Trabzonspor durch, Fener besiegte Samsunspor mit 2:0.

Galatasaray setzt unter anderem auf Leroy Sane, der bislang bei sechs Toren in 24 Einsätzen steht, muss unter anderem auf den beim Afrika Cup weilenden Torjäger Victor Osimhen verzichten. Das von Domenico Tedesco trainierte Fenerbahce hat gerade erst mit der Verpflichtung von Matteo Guendouzi von Lazio Rom für Aufsehen gesorgt.

Das Duell dürfte - wie gewohnt - hitzig werden. Neben der sportlichen Relevanz stellen die beiden Teams die besten Offensiven der Liga. Ein Spektakel ist deshalb nicht unwahrscheinlich.

ran sagt Euch, ob ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Galatasaray vs. Fenerbahce heute live im TV, Stream und Ticker? Wann findet das Supercup-Finale der Türkei statt?

  • Spiel: Galatasaray vs. Fenerbahce
  • Wettbewerb: Türkischer Supercup; Finale
  • Datum: 10. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:30 Uhr
  • Austragungsort: Atatürk-Olympiastadion (Istanbul)
Türkischer Supercup heute live: Läuft Galatasaray gegen Fenerbahce im Free-TV oder Pay-TV?

Nein. Fans schauen in Deutschland im Free-TV und klassischen Pay-TV in die Röhre. Das Finale des türkischen Supercups wird stattdessen im Livestream bei Bild+ sowie bei Sportdigital übertragen.

Kann man Galatasaray vs. Fenerbahce heute im Livestream verfolgen?

Ja. Fans in Deutschland müssen nicht verzichten: Das Finale des türkischen Supercups wird im Livestream bei Bild+ und Sportdigital im Livestream gezeigt.

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Alle Informationen zum Spiel in der Süper Lig

  • Spiel: Galatasaray vs. Fenerbahce
  • Datum und Uhrzeit: 10. Januar; 18:30 Uhr
  • Trainer: Okan Buruk (Galatasaray), Domenico Tedesco (Fenerbahce)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: Bild+, Sportdigital
  • Liveticker: -
