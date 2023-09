DFB-Team – Neustart bei der U21: Antonio Di Salvo nominiert Kapitän

Anzeige

Antonio Di Salvo hat den Kapitän der U21 für die kommenden Spiele gegen die Ukraine und den Kosovo bekanntgegeben.

Eric Martel wird die U21 des DFB-Teams in den Länderspielen gegen die Ukraine (Freitag, ab 17:45 Uhr – LIVE auf ProSieben MAXX, JOYN, ran.de und in der ran-App) und den Kosovo (Dienstag, ab 18:00 Uhr – LIVE auf ProSieben MAXX, JOYN, ran.de und in der ran-App) als Kapitän aufs Feld führen. Das gab Trainer Antonio Di Salvo am Donnerstag offiziell bekannt.

Für die U21 soll nach der schwachen EM im Sommer jetzt der Neustart erfolgen. Dafür hat Di Salvo einige neue Gesichter nominiert. Viel Zeit zum Einspielen hat das neue Team aber nicht. Schon das zweite Spiel im Kosovo wird zugleich das erste in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 sein.

Martel stand in der Bundesliga bisher dreimal für den 1. FC Köln auf dem Platz und kommt dabei auf eine Vorlage. Für die U21 bestritt der 21-Jährige bereits zehn Länderspiele.