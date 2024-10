Krätzig: Alle haben mich an die Hand genommen. Es war einfach für mich. Weil – wie ich gerade schon gesagt habe – es ist eine wirklich sehr, sehr coole Truppe, die da zusammenkommt. Und dass wir bei meinem ersten Spiel in Estland gleich so ein großes Schützenfest abgerissen haben, das ist schon geil. Dass ich da dabei sein durfte, freut mich umso mehr.

Frans Krätzig: Wir hängen schon auch zusammen ab. Aber ich glaube, das vermischt sich schon sehr. Es ist eine super Truppe, die wir da zusammen haben. Wie Sie sagen, die Leute kommen von überall her. Das ist ja auch das Schöne, dass man von überall her zusammenkommt und miteinander Spaß hat. Wir sind insgesamt ein großes Ganzes.

Nick Woltemade: Ja, mit dem Zug. Das passt gut, es ist ja nicht so weit. Für mich ist das neu, weil ich jetzt im Süden spiele. Das ist ganz angenehm. Die Wege sind nicht so weit, da wir uns meist hier unten im Süden treffen. Und mit Frans ist es dann natürlich noch angenehmer.

Woltemade: Ich kenne ihn noch nicht so lange, ich habe Hermann Gerland erst bei U21 kennengelernt. Die Art und Weise, wie er trainiert, ist sehr direkt. Aber diese direkte Art gibt dir dann auch ein gutes Feedback. Da wird nicht wirklich viel drumherum geredet, was irgendwie nicht passt. Er gibt dir direktes Feedback, was du gerade falsch gemacht hast. Es ist beeindruckend, wie viel Erfahrung er hat und welche Spieler er trainiert hat. Er ist sehr kompetent und hat sehr viel Ahnung. Von daher höre ich ihm gut zu, wenn er etwas sagt oder uns vermitteln will. Es macht einfach Spaß und man merkt in vielen Situationen, wie man besser wird.

Woltemade: Vor allem, weil wir in den rosa Auswärtstrikots des DFB gespielt haben. Die sind auch in meiner Familie sehr beliebt und weit verbreitet. Ich habe viele Nachrichten auf dem Handy gehabt von Leuten, die mein Trikot haben wollten.

Krätzig: Schon ganz gut. Aber wir mussten ja auch wieder nach Hause. Das Spiel war unter der Woche, am Wochenende ging es in der Bundesliga weiter. Deshalb war die Feier entsprechend gemäßigt.

ran: Sie sind beide vor der Saison zum VfB Stuttgart gekommen. Wir haben Sie sich eingelebt?

Krätzig: Super! Wir sind von einem sehr guten Team empfangen worden. Die Stadt und die Menschen dort haben es uns auch ziemlich einfach gemacht. Es ist ja nicht so, als hätte ich schon immer in VfB-Bettwäsche geschlafen. Aber für mich fühlt es sich gut an, jetzt ganz frisch ein Stuttgarter zu sein.

Woltemade: Mir macht es großen Spaß, es ist auf den Fußball bezogen eine ganz neue Qualität. Die Power, die da entwickelt wird, die Spielart, das Trainerteam, die Mannschaft, das macht einfach richtig viel Spaß. Es ist eine coole Herausforderung beim VfB. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, nach Stuttgart zu kommen. Ich bin froh, dass ich den Wechsel getätigt habe.

ran: Sie haben im Pokal in Münster getroffen, dann wurden sie aber nicht für den Champions League-Kader nominiert. Wie haben Sie das erfahren und aufgenommen?

Woltemade: Ich habe es bei bei der letzten Nationalmannschafts-Maßnahme per Telefon erfahren, als wir in Ungarn waren. Natürlich ist es in dem Moment nicht schön, so etwas zu hören. Logisch ist das im ersten Moment enttäuschend. Aber ich glaube, für mich wird die Zeit noch kommen. Ich drücke den Jungs natürlich trotzdem die Daumen und bin bei jedem Spiel dabei. Ich hoffe, dass wir sehr weit kommen. Im Winter kann ja nochmal nachnominiert werden. Ich hoffe, dass wir dann noch dabei sind und ich vielleicht nachnominiert werde.

ran: Am Freitag steht das Spiel mit der U21 gegen Bulgarien an, mit einem Sieg wären Sie für die EM qualifiziert. Ansgar Knauff hat gesagt, er weiß noch nicht, wie gefeiert werden würde. Haben Sie schon eine Idee?

Krätzig: Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen.

Woltemade: Genauso würde es auch sagen. Das Hinspiel in Bulgarien war kein einfaches Spiel. Da kommt eine gute Mannschaft auf uns zu, die tief steht, die das Tor verteidigen will. Aber ich glaube, wenn wir das so angehen und so spielen wie in den letzten Spielen, dann sind wir da einem guten Weg. Aber das müssen wir erstmal schaffen. Und wie Frans schon gesagt, danach können wir schauen, wie es weitergeht.