Offensivspieler Brajan Gruda steht für die EM-Qualifikation im U21-Kader - träumt aber nach kurzem Gastspiel schon von einer erneuten Nominierung durch Julian Nagelsmann.

"Natürlich ist es mein Ziel, bei der WM 2026 dabei zu sein und eine wichtige Rolle zu haben. Meine Zeit bei der A-Nationalmannschaft wird noch kommen, davon bin ich fest überzeugt", sagte der 20-Jährige am Dienstag. Zunächst gelte seine Konzentration aber der deutschen U21, mit der er am Freitag (ab 17:30 live auf ProSieben MAXX und ran.de) im Kampf um das EM-Ticket auf Bulgarien trifft.

Nagelsmann ist ein großer Fan des ehemaligen Mainzers, der im Sommer für mehr als 30 Millionen Euro zum englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion gewechselt war. Der Bundestrainer hatte Gruda während der EM-Vorbereitung im Mai bereits in die deutsche Trainingsgruppe eingeladen.

Diese Zeit sei "wie ein Traum gewesen, der in Erfüllung geht", sagt er im Rückblick: "Die Jungs, die bei der A-Nationalmannschaft spielen, habe ich früher nur im Fernsehen gesehen. Dass man dann mit denen trainieren darf, ist ein geiles Gefühl." Gruda verletzte sich anschließend aber, erst am vergangenen Wochenende gab er sein Premier-League-Debüt für Brighton.

Gruda wäre auch für Albanien spielberechtigt, sieht seine Zukunft aber beim DFB. "Meine Eltern kommen aus Albanien, aber ich spiele seit der Jugend bei der deutschen Nationalmannschaft, bin in Deutschland geboren. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Mein Herz sagt gerade, dass ich für Deutschland spielen möchte", so Gruda.