Für Youssoufa Moukoko wird die U21 nach schwierigen Wochen beim BVB zur Wohlfühloase. Auch an diesem Freitag gegen den Kosovo sind seine Tore gefragt (18:00 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn).

Youssoufa Moukoko fühlte sich sofort wieder pudelwohl. Der 19-Jährige lachte viel bei seiner Rückkehr zur deutschen U21-Auswahl, schließlich ist das DFB-Team schon beinahe traditionell eine Wohlfühloase für den Torjäger.

"Hier bin ich am richtigen Ort", hatte der bei Borussia Dortmund zuletzt kaum noch eingesetzte Moukoko schon nach seinem torreichen Start in die EM-Qualifikation gesagt.

Die nackten Zahlen bei der U21 sprechen für sich: Zwölf Tore in elf Spielen bedeuten schon jetzt Platz sieben in der "ewigen" Torjägerliste des DFB-Teams. In der laufenden EM-Qualifikation liegt Moukoko mit sechs Treffern europaweit an der Spitze.

Und so soll es weitergehen, am besten schon an diesem Freitag in Chemnitz gegen den Kosovo (18:00 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn).