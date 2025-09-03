U21 live auf ProSieben mAXX, Joyn und ran.de
U21: Albanien vs. Deutschland heute live im Free-TV, im kostenlosen Livestream und im Ticker - die Aufstellungen
- Aktualisiert: 05.09.2025
- 16:52 Uhr
- ran.de
Die U21 des DFB trifft am Freitag, 5. September, auswärts auf Albanien. So seht ihr das Spiel live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.
Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt der Herbst 2025 mit einem Testspiel am 5. September auswärts in Albanien. Dabei dürfen sich unter Bundestrainer Antonio di Salvo zahlreiche Neulinge in der U21 beweisen.
"Es freut mich sehr, dass ich bei der U 21 dabei bin. Die Nominierung ist ein Riesenansporn für mich, weiter Gas zu geben", wird etwa Stürmer Dzenan Pejcinovic auf der Homepage des DFB zitiert. Der 20-Jährige vom VfL Wolfsburg ist eines der neuen Gesichter in der U21-Nationalmannschaft.
Di Salvo kann die Partie im albanischen Elbasan nutzen, um Erkenntnisse für die danach weitergehende EM-Qualifikation zu gewinnen. Bereits am 9. September wartet nämlich die Partie in der EM-Quali gegen Lettland.
+++ Update, 5. September, 17:00 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Albanien: Jukaj - Muca, Fikaj, Ramaj, Bashi - Shehu - Fetai, Brruti, Alili, Osmani - Rashica.
Deutschland: Seimen - Baum, Quarshie, Jeltsch, Ullrich - Kemlein, Tohumcu - Gruda, El Mala - Weiper, Tresoldi.
Externer Inhalt
U21: Albanien vs. Deutschland heute live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Paarung: Albanien U21 vs. Deutschland U21
- Wettbewerb: U21 Freundschaftsspiel
- Datum: Freitag, 5. September 2025
- Uhrzeit: 18 Uhr
- Austragungsort: Elbasan Arena (Elbasan, Albanien)
U21 heute live: Albanien vs. Deutschland im Free-TV auf ProSieben MAXX
Um 17:30 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung, um 18 Uhr erfolgt der Anpfiff.
Das Wichtigste in Kürze
Deutschlands U21 in Albanien heute im Livestream sehen
Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Darüber hinaus könnt ihr die U21-Übertragung von ProSieben MAXX auch im kostenfreien Stream über Joyn abrufen.
DFB-U21 vs. Albanien heute live: Freundschaftsspiel im Liveticker
Ihr könnt die Partie von Deutschland in Albanien nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist natürlich auf ran.de und in der ran-App zu finden.
U21-Freundschaftsspiel heute live: Highlights und Stimmen zu Albanien vs. Deutschland
Im Anschluss an die Begegnung findet ihr bei uns die wichtigsten Szenen des Spiels als Highlight-Clip, natürlich fassen wir auch die Aussagen der Protagonisten für euch zusammen.
U21 heute live: Albanien vs. Deutschland auf ProSieben MAXX, ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn - Übertragung auf einen Blick
- Paarung: Albanien U21 vs. Deutschland U21
- Datum und Uhrzeit: Freitag, 5. September, 18 Uhr
- Free-TV: ProSieben MAXX
- Livestream: ran.de, ran-App, Joyn
- Liveticker: ran.de, ran-App