Die U21 des DFB trifft am Freitag, 5. September, auswärts auf Albanien. So seht ihr das Spiel live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt der Herbst 2025 mit einem Testspiel am 5. September auswärts in Albanien. Dabei dürfen sich unter Bundestrainer Antonio di Salvo zahlreiche Neulinge in der U21 beweisen.

"Es freut mich sehr, dass ich bei der U 21 dabei bin. Die Nominierung ist ein Riesenansporn für mich, weiter Gas zu geben", wird etwa Stürmer Dzenan Pejcinovic auf der Homepage des DFB zitiert. Der 20-Jährige vom VfL Wolfsburg ist eines der neuen Gesichter in der U21-Nationalmannschaft.