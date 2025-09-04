Anzeige
Fußball

U21-Nationalmannschaft: Nach bitterer Finalniederlage - DFB-Nachwuchs peilt EM und Olympia an

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 11:44 Uhr
  • SID

Nach der Niederlage im Finale der U21-EM richtet sich der Blick für Bundestrainer Antonio Di Salvo vor der beginnenden Qualifikationsspiele mit einem Kader gespickt von Debütanten nach vorne.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt am Freitag eine neue Zeitrechnung.

69 Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen England startet DFB-Trainer Antonio Di Salvo mit einer fast komplett neuen Mannschaft den langen Weg zur Endrunde 2027 – und damit auch zu den Olympischen Spielen 2028.

"Vieles ist neu. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt", sagt Di Salvo.

Anzeige
Anzeige
Di Salvo

U21: Albanien vs. Deutschland am 5.9. live auf P7Maxx und Joyn

Alle Spiele der U21 kostenlos auf Joyn

Anzeige

Los geht es am Freitag (Albanien vs. Deutschland am 5.9. live auf P7Maxx und Joyn) mit einem Test beim kommenden EM-Gastgeber Albanien in Elbasan. Vier Tage später beginnt dann in Rostock gegen Lettland (20.30 Uhr/Sat.1) schon die EM-Qualifikation.

Alles andere als Platz eins in der Gruppe mit den weiteren Gegnern Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta wäre eine Enttäuschung. "Natürlich sind wir der Favorit, und das wissen wir auch. Diese Aufgabe nehmen wir auch gerne an. Trotzdem ist eine Gruppe, die sehr unangenehm ist", sagt Di Salvo.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Nur fünf Verbliebene aus dem Finale - dafür Zehn Kaderdebütanten

Von der Mannschaft, die im Juni erst im Finale gegen England (2:3 n.V.) verloren hatte, sind neben den Angreifern Nicolo Tresoldi (FC Brügge) und Nelson Weiper (FSV Mainz 05) noch Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Elias Baum (Eintracht Frankfurt) und Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) dabei.

Gleich zehn Spieler stehen das erste Mal im Kader – darunter auch die Torhüter Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (FC Burnley).

"In den kommenden zwei Jahren hat jeder Spieler die Möglichkeit, sich festzubeißen. Aber auch für die Spieler, die jetzt nicht dabei sind, ist noch genug Zeit, auf sich aufmerksam zu machen", sagt Di Salvo, der in Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi auch einen neuen Co-Trainer an der Seite hat.

Die EM 2027 in Albanien und Serbien ist derweil nur ein Zwischenziel. Denn es lockt bereits Los Angeles: Die Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2028 werden bei der Endrunde vergeben. Doch los geht es eben in Elbasan.

Auch interessant: Basketball-EM: Deutschland ungeschlagen zum Gruppensieg – jetzt wartet Portugal

News und Videos
Will ein besseres Turnier als 2023: Antonio Di Salvo
News

Die neue U21 - mit Werders Nummer 1 und Bundesliga-Goalgettern

  • 04.09.2025
  • 11:10 Uhr
Di Salvo
News

U21: Albanien vs. Deutschland live im Free-TV, im Livestream und Ticker

  • 04.09.2025
  • 08:00 Uhr
Di Salvo
News

Zehn Neulinge! Das ist der neue U21-Kader

  • 29.08.2025
  • 10:41 Uhr
VALENCIENNES - (back row l-r) Germany U21, U 21 goalkeeper Jonas Urbig, Nnamdi Collins of Germany U21, Max Rosenfelder of Germany U21, Nick Woltermade of Germany U21, Hendry Blank of Germany U21, E...
News

U21 - EM-Quali: Deutsche Gegner stehen fest

  • 11.07.2025
  • 15:24 Uhr
Der Kader der deutschen U21 im Überblick

U21: Der deutsche Kader für Spiele gegen Slowakei und Spanien

  • Galerie
  • 14.03.2025
  • 18:55 Uhr
Beier fühlt sich in der U21 pudelwohl
News

U21: Folgt auf das Mega-Jahr der EM-Titel?

  • 20.11.2024
  • 14:06 Uhr
October 11, 2024, Regensburg, Bayern, Germany: NICK WOLTEMADE of Germany celebrates after scoring against Bulgaria during their Soccer 2025 Under-21 EURO Qualifying, EM, Europameisterschaft groups ...
News

Deutsche U21 heute live im Free-TV, im Stream und Ticker

  • 15.10.2024
  • 22:34 Uhr
Wanner bejubelt sein Traumtor zum 2:1
News

DFB-U21 verspielt 2-Tore-Führung nach Wanner-Traumtreffer

  • 15.10.2024
  • 18:55 Uhr
Rudi Völler
News

Musiala und Wirtz zur U21-EM? Das sagt Völler zum Spanien-Modell

  • 15.10.2024
  • 10:51 Uhr
Maximilian Beier
News

U21: Zwei DFB-Junioren reisen vorzeitig ab

  • 14.10.2024
  • 15:17 Uhr