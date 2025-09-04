Nach der Niederlage im Finale der U21-EM richtet sich der Blick für Bundestrainer Antonio Di Salvo vor der beginnenden Qualifikationsspiele mit einem Kader gespickt von Debütanten nach vorne. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt am Freitag eine neue Zeitrechnung. 69 Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen England startet DFB-Trainer Antonio Di Salvo mit einer fast komplett neuen Mannschaft den langen Weg zur Endrunde 2027 – und damit auch zu den Olympischen Spielen 2028. "Vieles ist neu. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt", sagt Di Salvo.

Los geht es am Freitag (Albanien vs. Deutschland am 5.9. live auf P7Maxx und Joyn) mit einem Test beim kommenden EM-Gastgeber Albanien in Elbasan. Vier Tage später beginnt dann in Rostock gegen Lettland (20.30 Uhr/Sat.1) schon die EM-Qualifikation. Alles andere als Platz eins in der Gruppe mit den weiteren Gegnern Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta wäre eine Enttäuschung. "Natürlich sind wir der Favorit, und das wissen wir auch. Diese Aufgabe nehmen wir auch gerne an. Trotzdem ist eine Gruppe, die sehr unangenehm ist", sagt Di Salvo.

