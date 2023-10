U21-EM-Qualifikation: Di Salvo kündigt Nachnominierungen an - Israel-Konflikt bewegt DFB

Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) und Clemens Riedel (SV Darmstadt 98) wurden von U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo für das kommende EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Bulgarien ( ab 17:45 live auf ProSieben MAXX, JOYN, ran.de und in der ran-App ) nachnominiert. Das gab der 44-Jährige in einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Grund dafür sind die Verletzungen von Marton Dardai (Hertha BSC) und Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf).

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist im September mit einem Sieg gegen den Kosovo in die EM-Qualifikation gestartet. Nun steht mit Bulgarien der nächste Gegner an ( live auf ProSieben MAXX und ran.de ).

Der Kontakt zu Nagelsmann sei generell sehr gut, offenbarte Di Salvo. Beispielhaft dafür ist die Nominierung von Karim Adeyemi: Da dieser nicht für die A-Mannschaft nominiert wurde, war nach kurzer Absprache klar, dass er für die U21 auflaufen würde.

Am Freitag spielt das deutsche U21-Aufgebot ihr Spiel in der EM-Qualifikation in Bulgarien. Ursprünglich sollte am 17. Oktober auch eine weitere Partie in Israel stattfinden. Wegen des Terroranschlags der Hamas auf Israel entschied die Europäische Fußball-Union (UEFA) aber, alle Spiele im Land zu verlegen.

An Trainer und Spielern gehen die Ereignisse nicht spurlos vorbei. "Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Man mag sich gar nicht vorstellen, was in den Menschen gerade vorgeht und was da so los ist. Ich hoffe natürlich, dass so schnell wie möglich wieder Ruhe und Frieden dort einkehren", sagte Di Salvo.