U21-Bundestrainer Di Salvo nominiert für die anstehenden EM-Quali-Spiele zwei Neulinge. Einen prominenten Spieler nimmt er dagegen nicht mit.

Bayern-Leihspieler Paul Wanner steht vor seinen Debüt bei der deutschen U-21 Nationalmannschaft. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler des 1. FC Heidenheim wurde für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien (11. Oktober, ab 18 Uhr live bei ProSieben MAXX und ran.de) und Polen (15. Oktober, ab 17 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) nominiert. Auch Abwehrspieler Hendry Blank von RB Salzburg ist neu dabei.

Zudem kehren sechs Spieler in den Kader zurück: Torhüter Noah Atubolu (SC Freiburg) sowie die Defensivspieler Leandro Morgalla (RB Salzburg) und Tom Rothe (1.FC Union Berlin). Mit Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) und Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) haben zwei Mittelfeldspieler ihre Verletzungen überwunden und sind ebenso dabei wie Maximilian Beier (Borussia Dortmund), der nach Absprache mit Bundestrainer Julian Nagelsmann die U21 für die beiden wichtigen Qualifikationsspiele verstärken wird.

"Wir freuen uns darauf, Paul und Hendry im Kreis der U 21 kennenzulernen und sie schnell zu integrieren. Zudem werden uns unsere Rückkehrer mit ihrer Qualität noch stärker machen. Mit unserem bestehenden Kern als Basis wollen wir wieder schnell zu einer Einheit wachsen und in den anstehenden Spielen den letzten Schritt Richtung EURO gehen", gibt Cheftrainer Antonio Di Salvo die Zielrichtung vor."

Youssoufa Moukoko vom OGC Nizza wurde derweil nicht nominiert. Trainer Di Salvo erklärte dazu: "Mit Youssoufa bin ich im vertrauensvollen Austausch, und er ist und bleibt für uns ein wichtiger Spieler. Absolute Priorität hat im Moment seine Entwicklung zur Stammkraft in Nizza, deshalb haben wir in Absprache mit Youssoufa und seinem Trainer entschieden, dass er in dieser Phase in Nizza bleibt."