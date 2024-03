Anzeige

Der DFB hat den U21-Kader für die wichtigen EM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Israel bekanntgegeben (am 22. und am 26. März LIVE auf ProSieben MAXX, joyn, in der ran-App und im Livestream auf ran.de).

Die DFB-Junioren kämpfen um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025. In Gruppe D trifft das Team am fünften und sechsten Spieltag auf den Kosovo und Israel.

Nach den bisherigen vier Spielen sind die DFB-Junioren noch immer ungeschlagen und führen die Tabelle mit 12 Punkten an. Der Kosovo konnte bislang nach sechs Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchen.

Nun hat das DFB-Team den Kader für die kommenden beiden Partien bekanntgegeben. Der Kader im Überblick:

Tor: Noah Atubolu, Jonas Urbig, Felix Gebhardt

Abwehr: Julian Eitschberger, Nathaniel Brown, Bright Arrey-Mbi, Jamil Siebert, Linus Gechter, Colin Kleine-Bekel, Luca Netz

Mittelfeld: Eric Martel, Ansgar Knauff, Merlin Röhl, Jan Thielmann, Jens Castrop, Brajan Gruda, Rocco Reitz, Paul Nebel, Umut Tohumcu

Angriff: Yousoufa Moukoko, Nick Woltemade, Armindo Sieb, Nicolo Tresoldi