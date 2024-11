Rudi Völler hofft auf viele A-Länderspiele von Paul Wanner für Deutschland

Beim Länderspiel der deutschen U21-Auswahl gegen Dänemark äußert sich Rudi Völler bei ProSieben MAXX und ran.de zum Werben um Talent Paul Wanner.

Paul Wanner ist nach der ersten Halbzeit im Testspiel der deutschen U21 gegen Dänemark ausgewechselt worden.

Dennoch bleibt das Talent, das derzeit vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, auch danach das große Thema.

Denn immer noch hat er sich nicht entschieden, ob er für die deutsche oder die österreichische A-Nationalmannschaft auflaufen will. Als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin hat er die Möglichkeit, entweder für den DFB oder den ÖFB aufzulaufen.

In der Halbzeitpause des U21-Länderspiels gegen Dänemark war der 18-Jährgige auch das Hauptthema im Gespräch von ran-Moderator Matthias Opdenhövel und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

ran fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler über …

… seine Hoffnungen, dass sich Paul Wanner fußballerisch für Deutschland als sein Heimatland entscheidet:

„Er hat sich gut geäußert nach der Absage an Julian Nagelsmann. Die Antworten waren wunderbar. Er will sich hier (bei der U21, Anm. d. Red.) festspielen. Er will ja dann auch zur Europameisterschaft im Sommer, dort zum Stamm gehören und zeigen, zu was er fähig ist. Er ist ja noch sehr jung, hat eine große Zukunft vor sich und wird hoffentlich noch viele A-Länderspiele für uns machen."