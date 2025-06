U21-EM - Deutschland über Tschechien ins Viertelfinale? "Eklige Mannschaft!"

Für die deutsche U21 geht es bei der EM im Spiel gegen Tschechien um den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Trainer Di Salvo lässt dabei auch ein, zwei Wechsel in seiner Start-Elf offen.

Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen Slowenien haben die deutschen U21-Fußballer den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug ins Visier genommen.

"Es wäre natürlich optimal, wenn wir nach dem Spiel weiter wären", sagte der Mainzer Paul Nebel vor dem zweiten Gruppenspiel am Sonntag (ab 21:00 Uhr live in Sat.1, auf Joyn und bei ran) in Dunajska Streda gegen Tschechien: "Dafür werden wir alles geben."

Mit dem 3:0 gegen Slowenien im Gepäck reicht der DFB-Auswahl ein weiterer Dreier sicher für die K.o.-Runde, wenn England zuvor um 18:00 Uhr (im Livestream auf Joyn, auf ran.de und im Liveticker) nicht gegen die Slowenen verliert.

Zum Vorrundenabschluss würde es dann gegen die "Young Lions" am Mittwoch nur noch um den Gruppensieg gehen.