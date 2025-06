Im ersten Halbfinale der U21-EM setzte sich England mit 2:1 gegen die Niederlande durch. Harvey Elliott avancierte dabei zum Helden für die Three Lions.

Titelverteidiger England hat erneut das Finale der U21-EM erreicht. Die Young Lions bezwangen die Niederlande im slowakischen Bratislava mit 2:1 (0:0) und stehen zum fünften Mal im Endspiel einer EM. Das Oranje-Team verpasste dagegen seine dritte Final-Teilnahme.

Kapitän Harvey Elliott vom FC Liverpool erzielte beide Treffer (62./85.) und steht nun bei vier EM-Toren, eines weniger als der in der Torschützenliste führende Nick Woltemade. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte der drei Minuten zuvor eingewechselte Noah Ohio (72.).

Im Kampf um den EM-Titel bekommt es England am Samstag erneut in Bratislava mit Deutschland oder Frankreich zu tun, die am Abend (ab 21:00 Uhr in Sat.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) die DFB-Mannschaft 1:2 verloren.

England hat den Titel bislang in den Jahren 1982, 1984 und 2023 gewonnen. Die einzige Endspiel-Niederlage gab es 2009 beim 0:4 gegen Deutschland.