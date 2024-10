Auch ohne Musiala und Wirtz hofft die U21 kommendes Jahr auf einen starken EM-Kader. Die Klub-WM könnte Di Salvo einen Strich durch die Rechnung machen.

Florian Wirtz? Leider nein. Jamal Musiala? Keine Chance. Wenn Antonio Di Salvo über seinen Kader für die U21-EM 2025 grübelt, kann er seine prominentesten Namen schon jetzt vergessen. Und doch darf der DFB-Trainer im Ringen um den vierten Titel auf eine schlagkräftige Mannschaft hoffen. Zum Problem könnte allerdings die neue Klub-WM werden, die im kommenden Juni zeitgleich stattfindet.

Fest steht: Di Salvo darf für das Turnier in der Slowakei Spieler der Jahrgänge 2002 oder jünger nominieren. Zwei fallen trotzdem raus. "Bei Musiala und Wirtz wird es definitiv kein Thema sein, weil die schon zum festen Bestandteil der A-Mannschaft gehören. Da gibt es natürlich keine Diskussion", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach der geglückten EM-Qualifikation bei ran.

Ähnlich dürfte es bei Aleksandar Pavlovic aussehen. Doch dann beginnt für Di Salvo auch schon das komplizierte Kader-Puzzle. "Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach wird", sagte der 45-Jährige. Zur großen Unbekannten wird die neue Klub-WM: Nimmt Borussia Dortmund Maximilian Beier und Karim Adeyemi mit in die USA? Oder darf Di Salvo zugreifen?

Geklärt ist das vor dem letzten, sportlich aber unbedeutenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 16:30 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) in Lodz gegen Polen noch nicht. "Wir haben eine Situation, die keiner kennt. Natürlich liegt das auch in meinem Interesse, da frühzeitig Klarheit zu schaffen", sagte Di Salvo: "Ich werde versuchen, die Gespräche zu forcieren und hoffe natürlich, dass ich da in ein paar Wochen weiter bin."

Das nächste Problem: Was ist mit Spielern wie Youssoufa Moukoko (BVB), Paul Wanner und Frans Krätzig (Bayern München), die bis Ende Juni verliehen sind, vielleicht aber trotzdem mit ihren Stammvereinen zur Klub-WM können oder gar sollen? Alle drei stehen ebenfalls bei Di Salvo auf der Liste.