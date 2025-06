Bei der U21-EM trifft die deutsche Mannschaft im Viertelfinale auf Italien. Für Stürmer Nicolo Tresoldi und Nationaltrainer Antonio Di Salvo ist es ein ganz besonderes Duell.

Von Chris Lugert

Nicolo Tresoldi ist das Funkeln in seinen Augen anzusehen, natürlich hat er die Frage auch erwartet.

"Ich bin in Italien geboren, bin dort aufgewachsen, habe dort sehr viele Freunde. Die ganze Familie ist da. Es wird schon sehr emotional, aber ich habe auch richtig Bock", sagte der Stürmer der deutschen U21 bei ran.

Auf Tresoldi wartet im Viertelfinale der U21-EM am Sonntagabend (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) das Duell mit seiner Heimat. Bis zu seinem 13. Lebensjahr lebte er in Italien, ehe seine Mutter Ende 2017 eine Anstellung als Flugbegleiterin auf dem Flughafen Hannover erhielt und die Familie nach Niedersachsen zog.

Danach ging es auch für den kleinen Nicolo immer steiler nach oben. Bei Hannover 96 arbeitete sich der Stürmer bis zu den Profis hoch, 2022 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft und feierte noch im selben Jahr seine Premiere im DFB-Trikot.