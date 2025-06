U21-EM 2025: Deutschland im Viertelfinale - Markus Babbel zieht Erkenntnisse der DFB-Vorrunde

Babbel hat in der Gruppenphase einige Punkte ausgemacht, die die deutsche Auswahl beim Turnier in der Slowakei auszeichnen. Es gibt aber auch kleinen Raum für Steigerung.

"Das ist ein extrem spannender Jahrgang. Ich bin überzeugt davon, dass vier sehr viele Spieler dieses Teams in zwei, drei Jahren spätestens in der A-Nationalmannschaft sehen. Diese U21 besteht aus echten Typen", sagte der Europameister von 1996.

Trainer Antonio Di Salvo hat in der Vorrunde bereits 22 der 23 Spieler im Kader eingesetzt, die Mannschaft strotzt nur so vor Selbstvertrauen.

Im Viertelfinale wartet nun am Sonntag in Dunajska Streda Italien (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im ran-Stream) .

Das war Deutschland bei diesem Turnier in all den - teilweise auch sehr erfolgreichen - Jahren noch nicht gelungen.

Die Gruppenphase bei der U21-EM (live in SAT.1, auf Joyn und im ran-Livestream) in der Slowakei ist für die DFB-Auswahl mit einer beeindruckenden Bilanz zu Ende gegangen.

"Die beiden haben einen tollen Mix gefunden, verstehen sich auf dem Platz fast blind", lobt Babbel. Besonders Reitz hat den 52-Jährigen nachhaltig beeindruckt: "Ich liebe diesen Spieler einfach. Rocco weiß, was er will und sagt das auch - gar nicht weichgespült. Sein Spielwitz, seine Technik. Das ist schon herausragend."

U21: Auf den Außen geht noch mehr

"Die Mannschaft hat definitiv noch nicht an ihrem Leistungslimit gespielt und trotzdem alle drei Begegnungen gewonnen. Genau das macht sie so gefährlich und zu einem der Top-Favoriten", schwärmt Babbel, der auf den Außenpositionen Raum für Verbesserungen erkannt hat.

Das gilt vorne wie hinten.

"Brajan Gruda ist ein extrem spannender Spieler, ein echter Straßenkicker, von denen wir nicht so viele haben. Er zeigt immer wieder Ansätze, die ganz entscheidende Aktion war aber noch nicht dabei. Er braucht den einen Knotenlöser", erklärt der 51-malige Nationalspieler.

Der Mann von Brighton & Holve Albion erhielt in den ersten zwei Spielen die Chance in der Startelf, steigerte sich gegen Tschechien klar und nahm dann für das Rotations-Match gegen England auf der Bank Platz.

Den gleichen persönlichen Turnierverlauf darf Grudas Gegenüber Paul Nebel auf dem linken Flügel für sich verbuchen. Der Mainzer traf gegen Tschechien nach einem durchwachsenen Auftakt sogar.

"Ich hoffe, dass sich beide in der K.o.-Phase noch mehr in den Vordergrund spielen. Das haben sie absolut in sich", so Babbel, der auch die Frankfurter Schienenspieler Nnamdi Collins auf rechts und Nathaniel Brown gegenüber "schon besser - mit mehr Power - gesehen" hat.

"Wenn diese vier Spieler alle ihr komplettes Potential abrufen", so Babbel, "dann möchte ich mal sehen, welche Mannschaft Deutschland schlägt!"

Gut für Trainer Di Salvo.