Bei der U21-Europameisterschaft will Deutschland um den Titel mitspielen. Seinen Kader für das Turnier, das vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei stattfindet, gibt Bundestrainer Antonio Di Salvo am 21. Mai ab 14:00 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt.

DFB veröffentlicht Teile des U21-Kaders via Instagram mit Panini-Stickern

Auch der DFB veröffentlichte im Laufe des Mittwochs erste "Leaks" des Kaders. Auf dem Instagram-Account des Nachwuchses teilte der Verband Jugendbilder der U21-Stars.

Etliche Spieler waren zu erkennen. Darunter Keeper Noah Atubolu, Abwehr-Talent Finn Jeltsch und Flügel-Flitzer Ansgar Knauff. Die Bilder waren dabei als Panini-Sticker abgebildet.

In der Slowakei trifft der deutsche Nachwuchs in der Gruppenphase auf Tschechien, England und Slowenien - ein echtes Härtetest-Programm. Das erste Spiel steht am 12. Juni gegen Slowenien an.

Seinen endgültigen Kader muss Di Salvo am 4. Juni nominieren.