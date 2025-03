"Ich spiele jetzt auch oft vorne im linken Halbraum, dass ich dann diagonal oft reinfalle zwischen den Ketten, aber auch in der Box präsent bin. Das ist die Position, die ich am liebsten mag. Ich habe mir auch viel von Harry Kane abgeguckt. Da kann mal als Stümer viel sehen. Ich habe in Stuttgart viel an der Positionierung gearbeitet, um torgefährlicher zu werden. Im Moment klappt’s sehr gut."

"Der Toni sagt auch immer, ich kann nicht köpfen. Da habe ich heute auch gezeigt. Das erste war ein sehr, sehr schönes Tor, das hat mich am meisten gefreut. Das ist ein typisches Nick-Tor, die Jungs kennen das schon aus dem Training. Ich gehe öfter mal auf einen kleinen Tunnler, bleib dann auch öfter mal hängen. Aber in dem Fall hat’s geklappt. Der Chip ist mir dann auch sehr gut gelungen. Leider bin ich danach etwas unglücklich hingefallen."

"Heute tatsächlich nicht. In den letzten Jahren hatten wir aber schon noch ab und zu Kontakt. Wir sind eigentlich immer in Kontakt geblieben. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich Profi geworden bin."

"Bei mir passiert in dieser Saison alles aus irgendeinem Grund. Die Entwicklung von mir ist sehr schnell gegangen. Ich weiß aber auch, dass ich viel dafür gearbeitet und getan habe. Das war der Schlüssel. Ich wusste, es muss weitergehen und es geht weiter. Beim VfB habe ich auch viel Vertrauen von den Verantwortlichen in Stuttgart bekommen. Sie haben es mir auf jeden Fall leichter gemacht."

"Ich habe in den letzten Wochen einige gute Spiele gehabt. Aber drei Tore habe ich noch nie geschossen in einem Profispiel. Es ist unglaublich. Die Atmosphäre ist für ein U21-Spiel Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. Sie haben uns auch gut eingeheizt hier. Ich habe letztes Jahr mit Bremen hier vier Dinger bekommen. Deshalb wusste ich, dass die Stimmung hier gut ist. Da konnte man nur Bock drauf haben. Ich bin natürlich sehr happy."

... das Kompliment von Trainer Di Salvo, er sei ein ganz wichtiger Magnet zwischen Trainerstab und Mannschaft:

"Ich hänge nicht gerne alleine im Zimmer herum. Deshalb hänge ich gerne beim Teammanagement und im Medienteam herum. Dadurch kommen die Gespräche dann automatisch. Es liegt auch in meiner Natur. Ich rede gerne, ich bin gerne für einen Spaß da. Ich connecte gerne und kann eigentlich mit recht vielen Leuten. Das gefällt mir, die Jungs machen mir es aber auch sehr einfach. Die sind alle sehr pflegeleicht, um die braucht man sich nicht viel zu kümmern."

... die mögliche Entscheidung, ob er im Sommer lieber bei der Nations League oder bei U21-EM spielen würde:

"Ich glaube, Nations League und U21-Europameisterschaft überschneiden sich nicht. Es wäre möglich, beides zu spielen (lacht). Ich habe noch genug Power dafür am Ende der Saison. Ich will sehr gerne die U21-EM spielen. Ich habe jetzt zwei Jahre in der Truppe mitgespielt. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Sie hat mir auch geholfen in schlechteren Zeiten, wo ich vielleicht im Verein nicht so viel gespielt habe."