Deutschland gewinnt im Halbfinale der U21-EM 2025 gegen Frankreich und kämpft um den Titel. ran hat die Stimmen zum Spiel. Im Halbfinale der U21-EM gewinnt Deutschland gegen Frankreich mit 3:0 und zieht ins Endspiel ein. Im Finale wartet am Samstag England auf die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo (21 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) Beim Sieg gegen den Nachwuchs von "Les Bleus" am Mittwoch stand erneut Shooting-Star Nick Woltemade im Fokus, der sein sechstes Tor erzielen konnte. ran hat die Stimmen zur Partie:

Bundestrainer Antonio di Salvo über ... ... den Final-Einzug: "Ich bin mega erleichert und mega stolz auf die Truppe. Sie lässt ihr Herz auf dem Platz. Unser großes Ziel war es, nach Bratislava zu kommen und das haben wir endlich und verdient erreicht." ... die Einstellung vor dem Finale: "Man geht in ein Finale, wie man in ein Finale geht: Um es zu gewinnen. Wir wissen, das wird schwer. Das Spiel aus der Vorrunde, dafür können wir uns nicht kaufen. Aber wir können mit sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in die Partie gehen und das werden wir." Torschütze Nelson Weiper über ... ... den Einzug ins Finale: "Einfach geil. Es war unser Ziel nach Bratislava zu kommen und das haben wir jetzt einfach erreicht. Frankreich mit 3:0 weggeschickt und jetzt wollen auch wir noch die Engländer wegschicken." ... den Spielverlauf: "Wir haben früh das erste und zweite Tor gemacht, so verdient zur Pause geführt. Und am Ende hatten wir noch viele Chancen. Wir haben nur noch eins gemacht, aber es war überragend."

Torhüter Noah Atubolu über ... ... die Gründe für den Finaleinzug: "Wir sind alles junge Spieler. Du hast viel Druck. Dann ist die Frage: 'Wie gehst du mit Druck um in solchen K.o.-Spielen', weil alles bestraft wird. Ich habe es schon in der PK gesagt: In solchen Spielen kommt es auf Kleinigkeiten an, die wir heute für uns entschieden haben."

Kapitän Eric Martel über ... ...Finalgegner England: "England steht genauso wie wir im Finale, ist genauso eine starke Mannschaft wie wir. Ich denke, es wird ein super Spiel und da wird auf jeden Fall ein sehr starker Gegner auf uns zukommen." Stürmer-Star Nick Woltemade über ... ... den Zusammenhalt im deutschen Team: "Wir haben eine so geile Mannschaft. Ich kenne sehr viele von den Jungs schon bestimmt seit sieben, acht Jahren. Es ist schön, dass unsere Jugenzeit in der Nationalmannschaft so endet und dass wir nochmal ein Finale spielen." ... die Stärken des deutschen Kaders: "Ich wusste immer, dass wir Qualität haben. Ich glaube, wir haben alle auch im Verein eine gute Saison gespielt. Es ist auch wichtig, dass selten ein Jahrgang so viele Minuten in der Liga hat. Ich glaube, das sieht man."

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig vor der Partie über ... ... den Sieg nach Verlängerung gegen Italien: "Ich denke schon, dass das Thema Kraft und auch der Kopf und Regeneration eine kleine Rolle spielen kann. Aber am Ende glaube ich auch, dass uns das beflügeln wird. Dieser positive Spirit, der in der Mannschaft herrscht, mit diesem großartigen Lucky Punch ganz am Ende. Das ist schon etwas Wert, daraus können wir Kraft schöpfen." ... die Bedeutung der U21 für den DFB: "Wir definieren uns am Ende nicht nur über die A-Nationalmannschaft der Herren. Wir haben da eben noch ein paar Andere. Wir haben die Frauen und wir haben auch die U21 und die U19." ... die Abwesenheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass unser Bundestrainer irgendwo auf der Couch liegt und sich am Ende nicht für das Thema interessiert. Es wird ja so vorgegaukelt oder suggeriert: Wenn er nicht präsent ist, nimmt er nicht besonderen Anteil daran. Der Bundestrainer wird kommen, wenn wir im Finale dabei sind. Das ist wirklich ein typisch deutsches Thema."

