Die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo setzte sich in Zitterpartie im Viertelfinale gegen Italien mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Das Wichtigste in Kürze

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig vor der Partie über ...

... den Sieg nach Verlängerung gegen Italien: "Ich denke schon, dass das Thema Kraft und auch der Kopf und Regeneration eine kleine Rolle spielen kann. Aber am Ende glaube ich auch, dass uns das beflügeln wird. Dieser positive Spirit, der in der Mannschaft herrscht, mit diesem großartigen Lucky Punch ganz am Ende. Das ist schon etwas Wert, daraus können wir Kraft schöpfen."

... die Bedeutung der U21 für den DFB: "Wir definieren uns am Ende nicht nur über die A-Nationalmannschaft der Herren. Wir haben da eben noch ein paar Andere. Wir haben die Frauen und wir haben auch die U21 und die U19."

... die Abwesenheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass unser Bundestrainer irgendwo auf der Couch liegt und sich am Ende nicht für das Thema interessiert. Es wird ja so vorgegaukelt oder suggeriert: Wenn er nicht präsent ist, nimmt er nicht besonderen Anteil daran. Der Bundestrainer wird kommen, wenn wir im Finale dabei sind. Das ist wirklich ein typisch deutsches Thema."