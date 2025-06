UEFA U21-EM 2025: Mögliche Viertelfinal-Gegner des DFB-Teams - Italien oder Spanien?

Im dritten und letzten Vorrundenspiel am Mittwoch ( 21 Uhr, live in Sat.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) geht es gegen England, die mit vier Punkten aus zwei Spielen auf dem 2. Tabellenplatz der Gruppe B stehen, für die DFB-Auswahl um den Gruppensieg.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat mit zwei Siegen einen perfekten Start in die UEFA U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei hingelegt. Durch das 4:2 am Sonntag gegen Tschechien hat sich die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert .

DFB-Team: Wo und wann findet das Viertelfinale der U21-EM 2025 statt?

Wenn Deutschland die Gruppe B als Sieger abschließt, treten sie am 22. Juni 2025 um 21 Uhr in Dunajská Streda an. Landet die DFB-Auswahl in der Gruppe B auf dem zweiten Platz, haben sie einen Tag weniger Pause. Sie spielen dann bereits am 21. Juni 2025 um 21:00 Uhr in Trnava.