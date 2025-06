Vom 11. bis 28. Juni findet in der Slowakei die UEFA U21-Europameisterschaft ( U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) statt.

+++ 10. Juni, 15:00 Uhr: Was Kimmich Woltemade nach der Nominierung schrieb +++

+++ 14. Juni, 18:54 Uhr: Irland klopft bei Nebel an - muss Nagelsmann nun bangen? +++

Zudem verriet Di Salvo, dass Tim Oermann und Paul Wanner beide in jedem Fall spielen werden. Fehlen wird hingegen Max Rosenfelder, der eine Gelbsperre verbüßt.

"Noah Atubolu liegt mit Halsschmerzen im Bett. Heute wird er auf keinen Fall trainieren", sagte Di Salvo am Dienstag und mit Blick auf das England-Spiel: "Sollte es nicht reichen, spielt Tjark Ernst".

Bei der deutschen U21 gibt es vor dem Duell im dritten Vorrundenspiel gegen England Sorgen um Torhüter Noah Atubolu, wie Bundestrainer Antonio Di Salvo erklärte.

Gegen die "Three Lions" geht es für den DFB-Nachwuchs um den Gruppensieg. Im Viertelfinale kommt es dann zum Duell gegen Spanien oder Italien.

Di Salvo hatte bereits kurz nach der Verletzung die Hoffnung geäußert, dass Röhl gegen England wieder zum Team gehören würde.

Der Mittelfeldspieler, der das Spiel gegen Tschechien mit einer Knöchelverletzung verpasst hatte, trainierte am Montag wieder mit der Mannschaft.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ergibt sich also, zumindest vorerst, kein Grund zur Sorge.

Klar bleibt dennoch, dass der Plan A das DFB-Team ist. "Man will natürlich schon irgendwann A-Nationalmannschaft spielen," räumt Nebel ein und fügt an: "Ich bin seit der U15 beim DFB und sehr stolz, das Trikot repräsentieren zu dürfen."

Solange Nebel noch kein Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritten hat, darf sich der irische Verband weiter Hoffnung auf das Talent machen. Der Mainzer weiß die Situation jedoch einzuordnen: "Das ist ja auch schön. Wenn das beim DFB irgendwann nicht mehr klappen sollte, dann muss man sich auch Gedanken machen, weil auch Irland in meinem Herzen ist."

Nach seinem Durchbruch bei Mainz 05 in der abgelaufenen Saison ist Paul Nebel in der deutschen U21-Nationalmannschaft gesetzt. Auch bei der U21-EM gilt der Offensivspieler als Hoffnungsträger für die deutsche Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo.

"Ich hoffe sehr, dass Merlin Röhl uns gegen England wieder zur Verfügung steht. Morgen fällt er aber noch aus", erklärte Di Salvo. Röhl hatte am Mittwoch im Training einen Schlag abbekommen und musste anschließend pausieren.

Der Freiburger sei demnach für die Partie gegen Tschechien noch kein Thema, Di Salvo hofft aber auf das EM-Debüt von Röhl im abschließenden Vorrundenspiel gegen England.

Vor dem zweiten Vorrunden-Spiel bei der EM-Endrunde am Sonntagabend gegen Tschechien sprach DFB-Coach Antonio Di Salvo unter anderem über die Personalie Merlin Röhl.

Rap hört Arrey-Mbi hingegen nicht, "denn der regt mich nur auf. Es gibt Musik, die für Menschen nicht so gut ist, zum Beispiel Rap: Die Frequenz ist schädlich für dein Gehirn."

Musik in diese sogenannten Solfeggio-Frequenz haben einen beruhigenden Effekt auf das Nervensystem und können dazu beitragen, Muskelspannung zu reduzieren sowie das Selbstvertrauen stärken.

Während zahlreiche deutsche U21-Stars vor den Spielen bei der EM in der Slowakei auf Rap-Musik setzen, bevorzugt Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi eine deutlich ruhigere Gangart.

+++ 14. Juni, 12:03 Uhr: Neue Regel sorgt für Ärger bei DFB-Keeper Atubolu +++

DFB-Torhüter Noah Atubolu hat sich wenig begeistert von der neuen Zeitspielregel der UEFA gezeigt. "Stand jetzt finde ich die noch nicht so gut", sagte die Nummer eins der deutschen U21: "Das beeinflusst mein Spiel schon. Ich bin jemand, der sich sehr viel Zeit lässt, weil eine Mannschaft auch mal Ruhe braucht in gewissen Situationen."

Die Ergänzung zur Regel 12.2 hatten die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) am 1. März abgesegnet, ab der kommenden Saison gilt die Neuerung in allen Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Der Verband hatte die Premiere überraschend kurz vor dem Start der U21-EM bekannt gegeben, die teilnehmenden Mannschaften waren laut DFB aber schon im Vorfeld informiert worden.

Die Regel besagt, dass der Schiedsrichter einer Mannschaft eine Ecke zusprechen muss, wenn der gegnerische Torhüter den Ball länger als acht Sekunden lang hält. Die letzten fünf Sekunden muss der Unparteiische sichtbar als Countdown zählen. Bislang war nach bereits sechs Sekunden ein indirekter Freistoß gepfiffen worden - in der Praxis wurde dies aber nur äußerst selten umgesetzt.

"Ich muss mich noch dran gewöhnen, weil es ein bisschen Hektik bringt", sagte Atubolu. Beim 3:0-Sieg der DFB-Auswahl zum EM-Auftakt gegen Slowenien habe es aber "nicht so gestört. Und wenn es passiert, dann ist das so." Einen Eintrag ins Geschichtsbuch will der 23-Jährige aber definitiv vermeiden. "Ich hoffe, es wird mir nicht passieren, weil wir uns darauf vorbereitet haben. Ich hab's im Kopf", sagte Atubolu.