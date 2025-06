Thomas Müller sucht weiterhin nach einem neuen Verein. Die Bayern-Legende ist heiß begehrt. Nun hat ein weiterer Verein die Bemühungen um den Raumdeuter intensiviert.

Für Thomas Müller steht nach der FIFA Klub-WM eine große Entscheidung in seiner Karriere an. Nach 16 Jahren bei den Profis vom FC Bayern muss sich der Raumdeuter erstmals mit einem neuen Klub auseinandersetzen. Über ein Mangel an Angeboten muss sich der Bayer jedoch keine Sorgen machen.

Nun soll sich auch ein weiterer Verein um den 35-Jährigen bemühen. Der MLS-Klub Cincinnati buhlt nun um Müller - ein Angebot für den Weltmeister von 2014 soll ebenfalls schon bei seinen Beratern herein geflattert sein. Das berichtet Cincinnati-CEO Jeff Berding bei der "Bild".

Der Klub-Chef erklärt: "Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht, wir hatten einige Gespräche mit seinen Beratern. Am Ende hat er viele Optionen. Wir respektieren, wenn er und seine Berater etwas anderes suchen. Das ist ein Teil des Fußballgeschäfts."