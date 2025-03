Vor der U21-EM stellt sich der DFB-Nachwuchs gegen Spanien einem echten Härtetest. So seht Ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die U21-EM wirft ihre Schatten voraus. Vor dem großen Turnier in der Slowakei (ab dem 11. Juni) wartet ein echter Härtetest auf das DFB-Team. In einem Freundschaftsspiel stellt sich die U21-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo dem Nachwuchs-Team von Spanien. Auch in diesem Jahr gilt der fünfmalige U21-Europameister als Titelfavorit.

"Spanien ist bei der U21 ein absoluter Gradmesser. Für uns ist es die letzte Möglichkeit, noch einmal mit der Mannschaft zu arbeiten, bevor wir Ende Mai in die direkte Vorbereitung zur EM einsteigen", wird der 45-Jährig in einer Mitteilung des DFB zitiert. Di Salvo freue sich auf die Partie.