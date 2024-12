U21 - Deutschland bei EM-Auslosung in Topf zwei: "Kribbeln im Bauch"

Im kommenden Sommer will die deutsche U21 den EM-Titel gewinnen. Gegen wen das Team von Antonio Di Salvo in der Gruppe spielen muss, stellt sich am 3. Dezember heraus.

Hammergruppe? Machbare Lose? Bei Antonio Di Salvo überwiegt vor allem die Vorfreude. "Da ist immer ein Kribbeln im Bauch", sagte der deutsche U21-Trainer mit Blick auf die Auslosung der EM-Gruppenphase am Dienstag (19 Uhr Uhr, live bei ran.de, in der ran-App und auf Joyn) in Bratislava: "Gegner und auch Spielorte sind egal, in erster Linie zählt die Qualifikation."

Bei der Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) seien "alle Top-Gegner dabei", er freue sich auf "eine EM auf allerhöchstem Niveau", so Di Salvo. Seine DFB-Auswahl qualifizierte sich als Gruppenerster ihrer Qualigruppe souverän, blieb 2024 in acht Spielen ungeschlagen und geht mit insgesamt 13 Spielen in Serie ohne Niederlage ins EM-Jahr.