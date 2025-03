DFB-Team vor dem Final Four: Diese U21-Stars hat Bundestrainer Julian Nagelsmann im Blick

Anzeige

Deutschland vs. Spanien! Ein U21-Testspiel mit Finalcharakter live in Sat.1 Dementsprechend machen sich auch einige U21-Stars Hoffnung für den A-Kader in Frage zu kommen, um den Titel der Nations League zu gewinnen. Dafür wäre ein guter Auftritt gegen Spanien von Nöten. Leicht wird das aber nicht: Die spanische U21 ist ein Sammelsurium von Rohdiamanten. Fermin Lopez, Cristhian Mosquera, Alberto Moleiro, Gabri Veiga, Javi Guerra - alles Spieler, die bei europäischen Top-Klubs auf der Liste stehen. In Darmstadt treffen die beiden letzten EM-Titelträger aufeinander. Generell dominieren die beiden Nationen die vergangenen 16 Jahre. Seit 2009 gab es nur ein Finale ohne deutsch-spanischer Beteiligung. 2015 gewann Schweden gegen Portugal 4:3 im Elfmeterschießen. Es gibt also keinen besseren Test vor einer EM (ab 19:50 Uhr live in SAT.1). Ein Test, den die U21-Stars dennoch nutzen wollen, um sich für die A-Mannschaft zu empfehlen. ran stellt euch die deutschen U21-Talente vor, die am nächsten dran sind.

Nick Woltemade Bislang ist der Offensivspieler einer der Shootingstars der Saison. Er liefert beim VfB Stuttgart und in der U21 meist als hängende Spitze, aber auch als Mittelstürmer ab. Woltemade soll als Kandidat für das A-Team beim Trainerteam von Nagelsmann schon im Gespräch gewesen sein, auch weil der Posten im Sturm noch nicht fix vergeben ist. Zwar überzeugte in den Spielen gegen Italien Tim Kleindienst im Sturm, aber es ist immer noch Zeit für Experimente vor der Weltmeisterschaft in 2026. In 21 Bundesliga-Spielen knipste der Ex-Bremer neun Mal und legte zwei Buden auf. Auch im DFB-Pokal traf er in drei Spielen drei Mal und gab eine Vorlage. Der "Schwaben-Zlaten" kann mit seiner Körpergröße von 1,98 Metern dem deutschen Spiel eine weitere Variante geben. Allerdings möchte U21-Coach Di Salvo ungern auf den 23-Jährigen mit Blick auf die EM im Sommer (11. bis 28. Juni) verzichten. "Die Entwicklung von Nick - da freue ich mich jedes Mal. Ich bin froh, einen Spieler in meinen Reihen zu haben, der aktuell in einer super Verfassung ist".

Brajan Gruda Der Siegtorschütze aus dem Slowakei-Spiel zählt schon lange zu den größten Talenten. Im vergangenen Sommer verließ er die Wohlfühloase Mainz 05 und ging für satte 31,5 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das Team des deutschen Trainers und ehemaligen St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler strotzt nur so von Rohdiamanten. Gruda tut sich dort noch schwer, kommt nur auf Kurz-Einsätze. In der U21 ist er aber unverzichtbar. Gruda muss in England den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen, um für das A-Team eine Alternative zu sein. Doch sein Talent zeigt er immer wieder. Seine Schusstechnik, die Ballkontrolle - der erst 20-Jährige bringt alles mit, um eine Offensive zu beleben.

Nathaniel Brown Deutschland und die Außenverteidiger. Seit Philipp Lahm finden sich hier viele austauschbare Namen, die keine lange Halbwertszeit hatten. Daher schaut man auch immer auf die Nachkommen der Position. Auch wenn Maximilian Mittelstädt und David Raum solide Spieler sind, gibt es hier noch keinen klaren Stammspieler. Das zeigen auch taktische Veränderungen wie gegen Italien, als mit Nico Schlotterbeck lieber auf eine Dreierkette umgestellt wurde, als weiter mit der Viererkette weiter zu agieren. Nathaniel Brown hat einen gewaltigen Sprung gemacht. In der abgelaufenen Saison war er ein Top-Talent beim 1. FC Nürnberg. Mittlerweile begeistert er die Fans von Eintracht Frankfurt. Seine Entwicklung kennt bislang kein Ende. Warum sollte er keine Überlegung wert sein, wenn Mittelstädt und Raum die Stammspieler-Frage nicht klären? Der 21-Jährige hat berechtige Chancen.

Paul Wanner Mit 19 Jahren ist Wanner der jüngste Spieler der aktuellen U21 - Jahrgang 2005 wohlgemerkt. Ein Merkmal für seine Qualität. Mit 16 Jahren und 15 Tagen ist er immer noch der jüngste Bundesliga-Debütant des FC Bayern München. Nach einer erfolgreichen Leihe zum SV Elversberg zockt der Offensivmann in dieser Saison beim 1. FC Heidenheim. Zwar konnte er internationale Erfahrung in der Conference League sammeln, doch aktuell steckt er mit dem Team auch mitten im Abstiegskampf. Der U21-Mannschaft kann er aktuell nicht helfen, da er erkältet ist. Aber natürlich ist er mit seiner Vita und seinen Anlagen ganz oben auf der Nagelsmann-Liste. Zudem besitzt Wanner durch seine Wurzeln immer noch die Möglichkeit für Österreich aufzulaufen. Das wäre aus deutscher Sicht fatal, daher wäre eine schnelle Entscheidung bezüglich seiner Zukunft in der Nationalmannschaft smart.

Noah Atubolu Manuel Neuer ist häufiger im Lazarett, als auf dem Platz. Auch Marc-Andre ter Stegen fällt noch lange aus. Oliver Baumann spielte gegen Italien groß auf, doch auch mit Hinblick auf die Zukunft ist Atubolu mit seinen konstanten Leistungen in dieser Saison ein Faktor. Sollte sich noch ein Keeper verletzen, wäre er mindestens ein Kandidat für die Bank. Alexander Nübel, Stefan Ortega oder auch Bernd Leno und Kevin Trapp sind zwar weitere Namen, aber momentan nicht deutlich besser als der Schlussmann des SC Freiburg. Dem 22-Jährigen fehlt nicht mehr viel.

