Anzeige
U21 live im TV und Stream: Alle Fakten

U21 live: EM-Qualifikation und Testspiele - Übertragung im Free-TV und kostenlosen Stream

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 10:21 Uhr
  • ran.de

SAT.1 und Joyn übertragen bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl inklusive Qualifikation, ProSieben MAXX und Joyn zeigen ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung.

Anzeige
Anzeige

Inhalt

2021 begleiteten ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de die deutsche U21-Nationalmannschaft bis zum Europameistertitel. 2023 schied die deutsche Auswahl bereits in der Vorrunde aus - Europameister wurde der englische Fußball-Nachwuchs. Die Engländer verteidigten ihren Titel 2025, Deutschland schaffte es mit Nick Woltemade und Co. aber zum Vize-Europameister.

U21 live: EM, Qualifikation und Testspiele live

Auch die U21-EM 2025 und 2027 werden live im Free-TV in SAT.1 und auf ProSieben MAXX sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen sein.

Wie 2025 gibt es hierbei alle Partien der DFB-Auswahl live in SAT.1 zu sehen, ausgewählte Top-Spiele überträgt ProSieben MAXX, alle Partien des Turniers sehen Fußball-Fans im Livestream auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

UEFA-U21-EM: Die nächsten Live-Übertragungen

Sobald die nächsten Sendezeiten feststehen, wird dieser Bereich aktualisiert.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die U-Nationalmannschaften live bei ran

Die U21, U20 und U19 live im Free-TV in SAT.1, auf ProSieben, ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de.

Wir zeigen euch die Qualifikationsspiele zur nächsten U21-Europameisterschaft genauso wie ausgewählte Freundschaftsspiele von U21, U20 und U19.

Mehr News und Videos zum Fußball
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 12.09.2025
  • 13:30 Uhr
President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino hold a ticket to the 2026 FIFA World Cup after after announcing the 2026 World Cup draw will be held at the Kennedy Center in December in ...
News

WM: Großer Ansturm auf Ticket-Lotterie - trotz eines Hakens

  • 12.09.2025
  • 13:28 Uhr
Zentner plagen Rückenprobleme
News

Rückenprobleme: Mainz bangt um Stammkeeper Zentner

  • 12.09.2025
  • 13:28 Uhr
Künftig bei Trabzonspor: Andre Onana
News

Onana wechselt auf Leihbasis zu Trabzonspor

  • 12.09.2025
  • 12:58 Uhr
EAST RUTHERFORD, NJ - JULY 13: Nicolas Jackson 15 of Chelsea F.C. on the field prior to the FIFA Club World Cup Final against Paris Saint-Germain on July, 13, 2025 at MetLife Stadium in East Ruther...
News

Nicolas Jackson offiziell vorgestellt: "Bin jetzt sehr aufgeregt"

  • 12.09.2025
  • 12:53 Uhr
Felix Nmecha hat vier Länderspiele absolviert
News

Nach Kirk-Post: BVB sucht Gespräch mit Nmecha

  • 12.09.2025
  • 12:52 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Kompanys Wiedersehen mit HSV: "Immer eine Verbindung geblieben"

  • 12.09.2025
  • 12:46 Uhr
Schmidt will gegen den BVB punkten
News

Schmidt vor BVB-Duell: "Müssen und können an uns glauben"

  • 12.09.2025
  • 12:03 Uhr
Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen, F.C. Kobenhavn, 09) , Schweiz, Fussball, UEFA Champions League , Play-off Hinspiel, 2025 26, FC Basel vs. FC Kopenhagen, 20.08.2025, St. Jakob-Park, Basel, Schweiz...
News

Moukoko lässt tief blicken: "Habe schon geweint“

  • 12.09.2025
  • 11:59 Uhr
Hajdari hatte gegen Frankfurt 18 Minuten gespielt
News

Hoffenheim-Neuzugang Hajdari vor Startelf-Debüt

  • 12.09.2025
  • 11:43 Uhr