Von "The Voice" Nationalmannschaft: Alwin singt beim U21-Länderspiel Deutschland - Spanien am Dienstag, 25. März (ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1) die deutsche Nationalhymne.

Ein einmaliger Auftritt: Beim Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Spanien am Dienstag, 25. März, tritt "The Voice Kids"-Talent Alwin auf die ganz große Bühne.

Live und vor über 17.000 Fußballfans im Stadion und Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im TV darf der 13-jährige Münsteraner die deutsche Nationalhymne singen und damit die deutsche U21-Nationalmannschaft in ihr letztes Länderspiel vor Start der Europameisterschaft im Juni in der Slowakei begleiten.

Sein Gesangstalent zeigt Alwin vorab schon an diesem Freitag, 21. März, um 20:15 Uhr in den Blind Auditions von "The Voice Kids" in SAT.1 und auf Joyn. Da schmettert der Teenager die klassische Händel-Arie "Lascia ch’io pianga" über die Bühne der SAT.1-Musikshow und lässt mit seiner unerwarteten Performance die Coaches Ayliva, Stefanie Kloß, Clueso und Wincent Weiss sprachlos zurück – die gar nicht anders können als zu buzzern.

#VoiceKids-Coach Wincent Weiss äußert sich stolz über den Länderspiel-Auftritt seines Teammitglieds: "Einmal die deutsche Nationalhymne live im Stadion zu singen und das bei einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, ist einfach eine große Sache. Ich freue mich sehr, dass Alwin aus meinem #VoiceKids-Team diesen einmaligen Moment erleben darf. Und gleichzeitig finde ich es auch unglaublich mutig von ihm. Schon in den Blind Auditions zieht Alwin sein eigenes Ding durch und bringt uns mit einer klassischen Arie zum Staunen. Jetzt darf er mit seiner besonderen Stimme auch unsere U21-Nationalmannschaft gebührend in eine wichtige Partie schicken – genieß den Moment, Alwin!"