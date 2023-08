Anzeige Am Mittwochabend treffen Manchester City und der FC Sevilla im UEFA Supercup (ab 20:50 Uhr live in SAT.1, bei Joyn und auf ran.de) aufeinander. Die "Citizens" haben einige wichtige Spieler verloren, nun fällt auch Kevin De Bruyne länger aus. Auf ManCity wartet womöglich eine schwierige Saison. Von Chris Lugert und Kai Esser Der erste europäische Titel einer Saison wird traditionell am Anfang vergeben: Im UEFA Supercup am Mittwochabend (ab 20:50 Uhr live in SAT.1, bei Joyn und auf ran.de) trifft der Champions-League-Sieger Manchester City auf den Europa-League-Champion FC Sevilla. Gespielt wird im Karaiskakis-Stadion von Piräus. UEFA Super Cup: So seht ihr Manchester City vs. FC Sevilla live im Free-TV und im Livestream ManCity geht als Favorit ins Spiel, doch die "Citizens" haben einen kleinen Umbruch hinter sich. Kapitän Ilkay Gündogan und Riyad Mahrez haben den Klub verlassen, Spielmacher Kevin De Bruyne fällt verletzungsbedingt mehrere Monate aus. Das Gefüge der vergangenen Saison hat ein paar Risse bekommen. "Sie haben einen kleinen Aderlass. Gerade Ilkay Gündogan, der in der Aufmerksamkeit ein wenig untergegangen ist, war ein ganz wichtiges Puzzleteil", analysiert ran-Experte Markus Babbel die Situation beim Triple-Sieger. Der Europameister von 1996 erwartet bis zum Transferschluss Anfang September noch ein paar Bewegungen im Kader von Erfolgstrainer Pep Guardiola. "Es wird spannend sein, was bis zum 1. September noch passiert. Und da wird noch etwas passieren. Sie haben Qualität verloren, jetzt brauchst du frisches Blut und frische Gier, um so ein Triple zu wiederholen", sagt Babbel, ist sich jedoch sicher: "Sie sind definitiv dazu in der Lage."

Das liegt auch an Stürmer Erling Haaland, der gleich in seiner ersten Saison Rekorde aufgestellt und Tore wie am Fließband erzielt hatte. Auch zum Saisonauftakt am vergangenen Freitag bei Aufsteiger FC Burnley (3:0) traf er direkt wieder doppelt. "Pep Guardiola hat ja so ein bisschen ein Eingeständnis gegeben nach dem Motto: 'Vielleicht brauche ich ja doch eine Nummer neun, um den ganz großen Wurf zu tätigen.' Über Erling Haaland ist alles gesagt, was es an Superlativen gibt. Er ist unfassbar gut. Und er wird ja mit dem Alter nicht schlechter, sondern besser", glaubt Babbel.