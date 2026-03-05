- Anzeige -
DFB-Frauen wollen wieder siegen

WM-Quali der DFB-Frauen: Norwegen vs. Deutschland heute live im Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 07.03.2026
  • 14:51 Uhr

Für die DFB-Frauen steht heute das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt euch, wie ihr die Partie gegen Norwegen kostenlos verfolgen könnt.

Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.

Gegen Norwegen wollen Giulia Gwinn und Co. nun den nächsten Schritt in Richtung WM-Endrunde in Brasilien machen.

Die DFB-Kapitänin war nach dem Spiel gegen Slowenien zufrieden mit dem Auftritt: "Wir haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht. Das Spiel macht viel Lust auf mehr. Viele Tore, Debütanten, die gleich treffen - da wollen wir anknüpfen, auch wenn wir immer Dinge verbessern wollen."

So könnt ihr das Spiel gegen Norwegen verfolgen!

Norwegen vs. Deutschland heute live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?

  • Spiel: Norwegen vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 2. Spieltag
  • Datum: 7. März 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Lyse Arena (Stavanger)
Norwegen - Deutschland heute live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Norwegen und Deutschland wird nicht im Free-TV übertragen.

Norwegen gegen die DFB-Frauen: Gibt es einen heute kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Norwegen vs. Deutschland?

Einen Liveticker zur Partie zwischen Norwegen und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Norwegen vs. Deutschland heute live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Norwegen.

  • Paarung: Norwegen vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 07. März 2026; 18:00 Uhr
  • Trainer: Gemma Grainger (Norwegen), Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek
  • Liveticker: ran.de
