Setzt sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch, spielt der DFB am 7. September in Köln gegen Nordirland, am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg und am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wurden die drei Standorte für die Begegnungen ausgewählt. Maßgeblich wird die Planung für die Nationalmannschaft allerdings noch vom Ausgang der Viertelfinalpartien in der Nations League gegen Italien (20./23. März) bestimmt.

DFB-Team: WM-Qualifikation hängt am Ergebnis der Nations League

Vor den Spielen im Herbst würde noch das Final Four der Nations League in Stuttgart und München stattfinden. Die beiden Halbfinalpartien sind für den 4. und 5. Juni angesetzt, das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 8. Juni statt.

Sollte die Nationalmannschaft am viermaligen Weltmeister scheitern, ginge die WM-Qualifikation bereits am 9. Juni mit dem Spiel gegen die Republik Moldau in Stuttgart los. Danach würde das DFB-Team dann am 5. September in Köln auf Estland treffen, am 14. Oktober in Sinsheim auf Israel und am 16. November in Leipzig auf Norwegen.