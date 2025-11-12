Deutsche fussball nationalmannschaft
DFB-Team: Fahrplan zur WM 2026 nimmt Formen an - welche Testspiele plant die Nationalmannschaft?
- Aktualisiert: 14.11.2025
- 11:58 Uhr
- Tobias Hlusiak
In den beiden verbliebenen Spielen gegen Luxemburg und die Slowakei will Deutschland die WM-Qualifikation perfekt machen. Derweil laufen die Planungen für das Länderspieljahr 2026 im Hintergrund auf Hochtouren.
Die deutsche Nationalmannschaft hat ein klares Ziel: Das direkte Ticket für die WM 2026 buchen.
Dafür braucht das DFB-Team im Idealfall zwei Siege in der Qualifikation in Luxemburg (14. November) und im Duell mit der Slowakei (17. November) in Leipzig.
Das Vertrauen in die Stärke der eigenen Mannschaft ist groß. Auch deshalb wird im Hintergrund schon fleißig am Fahrplan für das kommende Jahr geschnitzt.
ran zeigt die wichtigsten Termine und Überlegungen:
DFB-Team: Die geplanten Testspiele vor der WM
Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit seiner Mannschaft nach der angepeilten WM-Qualifikation noch fünfmal vor Turnierbeginn auf dem Rasen stehen.
Zwei Testspiele sind bereits jetzt terminiert.
Am 30. März 2026 trifft Deutschland in Stuttgart auf die Elfenbeinküste - sofern nicht noch die Playoffs der WM-Quali dazwischenkommen, die zwischen dem 23. und 31. März stattfinden. Der DFB müsste teilnehmen, wenn der Gruppensieg noch verspielt wird.
Unabhängig davon ist das schon festgelegte Duell mit Finnland in Mainz am 31. Mai.
Darüber hinaus soll es nach Informationen der "Sport Bild" ein noch nicht endgültig terminiertes Spiel gegen die Schweiz in Basel und ein weiteres Auswärtsspiel geben.
Unmittelbar vor WM-Start wartet dann schon in Nordamerika ein echter Hammer auf die DFB-Elf. Der letzte Test soll gegen Gastgeber USA absolviert werden.
Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada findet dann vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.
DFB-Team: Das fordert der Bundestrainer von El Mala und Karl
DFB-Team: Die Suche nach dem WM-Quartier
"Natürlich müssen wir uns erstmal qualifizieren, trotzdem müssen wir vorbereitet sein", sagte der Bundestrainer vor einem Monat und gab einen Einblick in die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft.
Besonders wichtig ist die Suche nach dem richtigen Quartier. "Wir wissen noch nicht, wo wir spielen. Wir müssen uns verschiedene Regionen anschauen", erläuterte er.
Klarheit herrscht - den Gruppensieg vorausgesetzt - nach der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington D.C.
Trotzdem unternahm Nagelsmann schon im Oktober eine US-Tour, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Nach der Auslosung ist eine weitere Reise - dann bei Bedarf auch in die weiteren Gastgeberländer Mexiko und Kanada - geplant.
Der DFB-Stab würde dann auch Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig und Generalsekretär Holger Blask umfassen.
Wie die "Sport Bild" berichtet, ist zudem seit gut einem Jahr ein fünfköpfiges Team des DFB-Teammanagements und -Reisebüros mit der Quartiersuche beauftragt. Es sollen die besten Bedingungen identifiziert werden.
Tipps holte sich Nagelsmann zuletzt schon bei den Spielern von Bayern München und Borussia Dortmund, die mit ihren Vereinen bei der Klub-WM im vergangenen Sommer dabei waren.
Auch bei Bayern-Coach Vincent Kompany fragte Nagelsmann bereits nach. "Wir haben uns auch über die USA-Reise der Bayern unterhalten, über die Hitze", berichtete der Bundestrainer.
DFB-Team: So soll die WM-Vorbereitung laufen
Den ersten Teil der Turniervorbereitung möchte der DFB - wie üblich - noch in Deutschland absolvieren.
Die Eckdaten stehen bereits fest. Vom 1. bis 9. Juni soll die Mannschaft bei Adidas im Home Ground in Herzogenaurach trainieren.
Es dürfte der vorerst letzte längere Besuch beim langjährigen Partner in Franken sein. Ab 2027 ist Nike der Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft.