Ikone Gerry Armstrong hat vor der WM-Qualifikation gegen Deutschland im ran-Interview über das nordirische Erfolgsrezept und die guten alten Zeiten gesprochen.

Von Philipp Kessler

Am Montag traf die DFB-Auswahl in Belfast auf Nordirland. Zwar konnte der Underdog Deutschland nicht in die Knie zwingen und verlor mit 0:1, jedoch hat der Auftritt Lust auf mehr gemacht.

Gerry Armstrong ist einer, der weiß, wie man Deutschland besiegt. Der frühere Angreifer war Anfang der 80er-Jahre dabei, als Nordirland Deutschland zweimal hintereinander schlagen konnte.

Im exklusiven Interview mit ran sprach der 71-Jährige, der für die "Green & White Army" an der WM 1982 und 1986 teilnahm und 63 Länderspiele bestritt, über das Duell, das nordirische Erfolgsrezept und die guten alten Zeiten.

Hier gibt es das Interview zum Nachlesen:

ran: Herr Armstrong, das Hinspiel war lange offen, am Ende setzte sich Deutschland gegen Nordirland mit 3:1 durch. Was für eine Partie erwarten Sie am Montag?

Gerry Armstrong: Deutschland war von Haus aus der klare Favorit für den Gruppensieg – und ich ging davon aus, dass sich Nordirland und die Slowakei um Platz zwei duellieren würden. Aber das 0:2 der Deutschen in Bratislava war ein Schock, auch für uns. In Köln haben wir 65 Minuten lang gut mitgehalten, wir hatten eine gute Balance, obwohl uns zwei, drei wichtige Spieler gefehlt haben. Auswärts ist es immer schwierig, aber dieses Mal können unsere Fans in Belfast den Unterschied machen. Es wird eine großartige Nacht. Wir hoffen, dass unsere Fans unser zwölfter Mann werden. Zudem wird Innenverteidiger Daniel Ballard am Montag wieder dabei sein. Wir spielen guten Fußball, aber unser Problem ist das Toreschießen. Nationaltrainer Michael O’Neill hat leider keinen Goalgetter zur Verfügung.

ran: Wer sollte dann ein Tor für Nordirland schießen?

Armstrong: Isaac Price. Er ist zwar kein Stürmer. Aber er hat die Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen. Er hat einen guten Abschluss. Wir haben keinen David Healy oder Kyle Lafferty mehr, die 20 bis 30 Tore schießen konnten.

ran: Auch Deutschland hat ein Stürmer-Problem.

Armstrong: Normalerweise hatten sie das nie. Zu meiner Zeit waren da Rummenigge, Gerd und Dieter Müller. Es fühlt sich komisch an, dass sie keinen treffsicheren Stürmer mehr haben.