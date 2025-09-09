Anzeige
Im Podcast "Einfach mal Luppen"

WM-Quali - Toni Kroos kritisiert DFB-Team: "Meilenweit entfernt" von WM-Titel-Reife

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 13:40 Uhr
  • SID

Toni Kroos hat die Nationalmannschaft nach den ernüchternden Auftritten in der WM-Quali scharf kritisiert. Aber auch ein wenig Hoffnung gemacht.

Toni Kroos hat eine ernüchternde Bestandsaufnahme der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Von WM-Titel-Reife sei das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann "Stand jetzt meilenweit entfernt und wirklich nicht gut", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal luppen".

Deutschland sei "weit davon entfernt, über einen Weltmeistertitel zu reden", sagte Toni Kroos, betonte aber: "Die WM ist auch nicht diesen, sondern nächsten Sommer. Lass mal im Sommer die richtigen Spieler noch fit werden."

DFB-Team: Kroos zieht Vergleiche mit Real Madrid

Bei Real Madrid habe er das ähnlich erlebt. "Ganz oft habe ich im September oder Oktober auch zurecht gehört, warum Real in diesem Jahr kein Favorit auf die Champions League ist. Und im Mai sah das oft anders aus", sagte Kroos. Allerdings zähle er die deutsche Nationalmannschaft nicht "zu denjenigen, die die größten Ambitionen haben dürfen. Weil andere einfach besser sind."

Nagelsmann könne "nicht aus einem Topf von 50 internationalen Topspielern" wählen. "Wenn man jetzt noch einen Schritt über die internationale Klasse geht, wird es wirklich ganz eng." Zum Thema Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 sagte Kroos jedoch: "Egal, welchen Kader du da hinstellst, sollte das in diesen Spielen reichen."

Die deutsche Mannschaft hatte zum Quali-Auftakt 0:2 in der Slowakei verloren. Gegen Nordirland gab es am Sonntag ein mühsames 3:1. "Egal, mit wem, gegen diese Teams muss es natürlich viel, viel besser und souveräner aussehen", sagte Kroos. Im Sommer habe man gedacht, die Mannschaft sei weiter: "Und jetzt kam nochmal die Keule." Das "große Glück" sei, dass wir eine Gruppe bekommen haben, in der man gar nicht ausscheiden kann".

